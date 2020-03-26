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Ограничават движението на места в страната

Вижте къде ще има ограничения

  • 26.03.2020 | 07:30
  • 26.03.2020 | 07:42
    • https://www.marica.bg/balgariq/ogranichavat-dvijenieto-na-mesta-v-stranata Marica.bg
  • Екип Марица
  • 25 прегледа
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Днес ще бъде ограничено движението между 29-тия и 33-тия километър от „Калотина“ към София. Трафикът ще бъде отклоняван по стария път.

Заради опасност от срутване на скали ще има ограничение в движението и по трасето Златица-Панагюрище.

 

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