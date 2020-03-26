Ограничават движението на места в страната Вижте къде ще има ограничения 26.03.2020 | 07:30 26.03.2020 | 07:42 https://www.marica.bg/balgariq/ogranichavat-dvijenieto-na-mesta-v-stranata Marica.bg Екип Марица 25 прегледа 0 коментара Принтирай Днес ще бъде ограничено движението между 29-тия и 33-тия километър от „Калотина“ към София. Трафикът ще бъде отклоняван по стария път. Заради опасност от срутване на скали ще има ограничение в движението и по трасето Златица-Панагюрище. ограничения пътища българия шофьори
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