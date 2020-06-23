Следвайте ни
Пловдив 15°
Подай сигнал Профил

Очите на четири! Много важна новина за шофьорите по АМ „Тракия“

  • 23.06.2020 | 06:50
    • https://www.marica.bg/index.php/balgariq/ochite-na-chetiri-mnogo-vajna-novina-za-shofyorite-po-am-trakiq Marica.bg
  • Marica.bg
  • 81 прегледа
  • 0 коментара
Принтирай
viber icon

Всички шофьори, които пътуват днес към София, трябвада са много внимателни заради ограничение в движението там.

Заради ремонт от 69-ти км до 75-ти км в посока София автомобилите ще се движат само в едната лента. Ограничението е в сила до 16 часа.

автомагистрала тракия ограничение движение шофьори
viber icon

Още от категорията

Виж всички

Топ новини

Коментари (0)

Коментари

Отговор на коментара написан от Премахни

Публикувай

Последни новини

Виж всички

Препоръчани новини

Анкета

Ще ходите ли на море и къде?

Резултати