Очите на четири! Много важна новина за шофьорите по АМ „Тракия“ 23.06.2020 | 06:50 https://www.marica.bg/index.php/balgariq/ochite-na-chetiri-mnogo-vajna-novina-za-shofyorite-po-am-trakiq Marica.bg Marica.bg 81 прегледа 0 коментара Принтирай Всички шофьори, които пътуват днес към София, трябвада са много внимателни заради ограничение в движението там. Заради ремонт от 69-ти км до 75-ти км в посока София автомобилите ще се движат само в едната лента. Ограничението е в сила до 16 часа. автомагистрала тракия ограничение движение шофьори
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