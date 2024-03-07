49
Подай сигнал Профил

Земята се събуди! Трус удари наш голям град

  • 11:37, 07.03.2024
  • 11:41, 07.03.2024
    • https://www.marica.bg/balgariq/obshtestvo/zemqta-se-sabudi-trus-udari-nash-golqm-grad Marica.bg
  • 2525
  • 3
Принтирай
Снимката е илюстративна   

Земетресение с магнитуд 2.6 по Рихтер е регистрирано тази сутрин, малко след 08:00 ч. в района на Благоевград.

По данни на Националния сеизмологичен център към Национален институт по геофизика, геодезия и география - БАН трусът е в град Хаджидимово.

 
Епицентърът е на 80 км от Благоевград и на 140 км от град София.

земетресение благоевград хаджидимово трус
Последвайте ни и в google news бутон
3 коментара

Още от категорията

Водещи новини

Коментари

Отговор на коментара написан от Премахни

Публикувай
3 коментара
ЧЕСТИТО

ЧЕСТИТО

07.03.2024 | 11:59

ТОВА Е ПОЗДРАВ ЗА МАРА ГАБРИЕЛ ТЪПАТА ПОМАКИНЯ ОТ ХАДЖИДИМОВО!!!

Отговори
1 0
ЧЕСТИТО

ЧЕСТИТО

07.03.2024 | 11:58

ТОВА Е ПОЗДРАВ ЗАГАБРИЕМ ОТ ХАДЖИДИМОВО.....ТЪПАТА ПОМАКИНЯ...

Отговори
2 0
Някой

Някой

07.03.2024 | 11:54

Голям смях сте маричката...

Отговори
2 0

Последни новини

Виж всички новини

Препоръчани новини

Анкета

Коя е най-известната пловдивчанка?

Резултати