Земята се събуди! Трус удари наш голям град
- 11:37, 07.03.2024
- 11:41, 07.03.2024
- 2525
- 3
Земетресение с магнитуд 2.6 по Рихтер е регистрирано тази сутрин, малко след 08:00 ч. в района на Благоевград.
По данни на Националния сеизмологичен център към Национален институт по геофизика, геодезия и география - БАН трусът е в град Хаджидимово.
Епицентърът е на 80 км от Благоевград и на 140 км от град София.
„Девин“ дари 150 книги за устойчив бизнес на студентите по „Отговорно и устойчиво развитие“ на Стопански факултет
Водещи новини
Коментари
Отговор на коментара написан от Премахни
3 коментара
ЧЕСТИТО07.03.2024 | 11:59
ТОВА Е ПОЗДРАВ ЗА МАРА ГАБРИЕЛ ТЪПАТА ПОМАКИНЯ ОТ ХАДЖИДИМОВО!!!
ЧЕСТИТО07.03.2024 | 11:58
ТОВА Е ПОЗДРАВ ЗАГАБРИЕМ ОТ ХАДЖИДИМОВО.....ТЪПАТА ПОМАКИНЯ...
Някой07.03.2024 | 11:54
Голям смях сте маричката...