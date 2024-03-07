Земята се събуди! Трус удари наш голям град

Земетресение с магнитуд 2.6 по Рихтер е регистрирано тази сутрин, малко след 08:00 ч. в района на Благоевград.

По данни на Националния сеизмологичен център към Национален институт по геофизика, геодезия и география - БАН трусът е в град Хаджидимово.



Епицентърът е на 80 км от Благоевград и на 140 км от град София.