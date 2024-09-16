Земята се люлее: Силно земетресение във Вранча 18:03, 16.09.2024 18:17, 16.09.2024 https://www.marica.bg/balgariq/obshtestvo/zemqta-se-lyulee-silno-zemetresenie-vav-vrancha Marica.bg Marica.bg 3781 0 Принтирай Снимка: Shutterstock Трусът е егистриран в 17:40 ч. Земетресение с магнитуд 5,2 във Вранча в Румъния. То регистрирано в 17:40 ч. Очаквайте подробности! СВЪРЗАНИ НОВИНИ Земетресение на Балканите: Още един трус разлюля региона, ето къде 13:1510.09.2024 На броени километри от България: Трус удари наша съседка, вижте коя 10:1703.09.2024 Земетресения от Халкидики до Сахалин: Сеизмолог разкри как са прогнозирани в Япония 23:4514.08.2024 Японски сеизмолог: Очаквайте земетресение в Истанбул и Измир всеки момент 07:4522.12.2023 Трус удари Югозападна България! Вижте епицентъра 09:2611.09.2024