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Земята се люлее: Силно земетресение във Вранча

  • 18:03, 16.09.2024
  • 18:17, 16.09.2024
    • https://www.marica.bg/balgariq/obshtestvo/zemqta-se-lyulee-silno-zemetresenie-vav-vrancha Marica.bg
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   Снимка: Shutterstock

Трусът е егистриран в 17:40 ч.

 


Земетресение с магнитуд 5,2 във Вранча в Румъния. То регистрирано в 17:40 ч.

Очаквайте подробности!

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