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Земята не спира да се люлее: Земетресение в София КАРТА

  • 16:30, 20.08.2024
  • 16:46, 20.08.2024
    • https://www.marica.bg/balgariq/obshtestvo/zemqta-ne-spira-da-se-lyulee-zemetresenie-v-sofiq-karta Marica.bg
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Снимки от Getty images и БГНЕС   

   Земята не спира да се люлее

 

Земетресение с магнитуд 2,7 е регистрирано в София днес. Това става ясно от сайта на НИГГ- БАН.

 

трус

Трусът е бил на 4,2 км на юг от София и е станало в 15:59 часа. Дълбочината му е 10 км.

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