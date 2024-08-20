Земята не спира да се люлее: Земетресение в София КАРТА

Снимки от Getty images и БГНЕС

Снимки от Getty images и БГНЕС

Земята не спира да се люлее

Земетресение с магнитуд 2,7 е регистрирано в София днес. Това става ясно от сайта на НИГГ- БАН.

Трусът е бил на 4,2 км на юг от София и е станало в 15:59 часа. Дълбочината му е 10 км.