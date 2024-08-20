Земята не спира да се люлее: Земетресение в София КАРТА 16:30, 20.08.2024 16:46, 20.08.2024 https://www.marica.bg/balgariq/obshtestvo/zemqta-ne-spira-da-se-lyulee-zemetresenie-v-sofiq-karta Marica.bg Marica.bg 1202 0 Принтирай Снимки от Getty images и БГНЕС Земята не спира да се люлее Земетресение с магнитуд 2,7 е регистрирано в София днес. Това става ясно от сайта на НИГГ- БАН. Трусът е бил на 4,2 км на юг от София и е станало в 15:59 часа. Дълбочината му е 10 км. СВЪРЗАНИ НОВИНИ Трус разтърси Пловдив, паника по високите етажи 20:2518.08.2024 Ново земетресение удари България: Земята се разлюля близо до София 17:5118.08.2024 Сеизмолог или шарлатанин: Обявиха точната дата на унищожителното земетресение в Мраморно море! 12:2515.08.2024 Сеизмолог предупреди: Силно земетресение рано или късно ще има в Централна Турция 18:0020.01.2024 Японски сеизмолог: Очаквайте земетресение в Истанбул и Измир всеки момент 07:4522.12.2023