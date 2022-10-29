Земетресение паникьоса Благоевградско

Земетресение с магнитуд 2,6 по Рихтер е регистрирано в град Белица, Благоевградско. Трусът е с дълбочина 14 км, съобщават от Националния сеизмологичен център към НИГГГ-БАН. Земетресението е станало в 17.08 ч.