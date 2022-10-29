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Земетресение паникьоса Благоевградско

  • 18:10, 29.10.2022
  • 18:26, 29.10.2022
    • https://www.marica.bg/balgariq/obshtestvo/zemetresenie-panikyosa-blagoevgradsko Marica.bg
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   Снимка: iStock/Getty Images

Земетресение с магнитуд 2,6 по Рихтер е регистрирано в град Белица, Благоевградско. Трусът е с дълбочина 14 км, съобщават от Националния сеизмологичен център към НИГГГ-БАН. Земетресението е станало в 17.08 ч.

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1 коментара

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Коментари

Отговор на коментара написан от Премахни

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1 коментар
Чухте ли бре?

Чухте ли бре?

29.10.2022 | 18:22

На път за Благоевград,Мицковски като пръднал ,насрал се и се появил лайнен тайфун и Пирин и Рила се уплашили и се размърдали и станало земетресение!

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