Земетресение паникьоса Благоевградско 18:10, 29.10.2022 18:26, 29.10.2022 https://www.marica.bg/balgariq/obshtestvo/zemetresenie-panikyosa-blagoevgradsko Marica.bg Marica.bg 468 1 Принтирай Снимка: iStock/Getty Images Земетресение с магнитуд 2,6 по Рихтер е регистрирано в град Белица, Благоевградско. Трусът е с дълбочина 14 км, съобщават от Националния сеизмологичен център към НИГГГ-БАН. Земетресението е станало в 17.08 ч. СВЪРЗАНИ НОВИНИ Паника в "Кушадъсъ"! Земетресение 4,2 по Рихтер удари курорта 17:4518.10.2022 Мощно земетресение 5 по Рихтер удари крайбрежен район 14:0018.10.2022
Чухте ли бре?29.10.2022 | 18:22
На път за Благоевград,Мицковски като пръднал ,насрал се и се появил лайнен тайфун и Пирин и Рила се уплашили и се размърдали и станало земетресение!