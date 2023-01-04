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Запали се бързият влак Варна-София

  • 17:00, 04.01.2023
  • 17:19, 04.01.2023
    • https://www.marica.bg/balgariq/obshtestvo/zapali-se-barziqt-vlak-varna-sofiq Marica.bg
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Снимката е илюстративна    |    Снимка: Gettyimages

Запали се бързият влак Варна-София, съобщиха за NOVA от БДЖ. Инцидентът е станал около 15.30 ч., когато машинисти забелязали дим от машинното отделение.

Няма пострадали пътници. Хората са свалени и ще бъдат извозени с автобуси.

Според свидетели инцидентът е станал между Пордим и Плевен.

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