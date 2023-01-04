Запали се бързият влак Варна-София 17:00, 04.01.2023 17:19, 04.01.2023 https://www.marica.bg/balgariq/obshtestvo/zapali-se-barziqt-vlak-varna-sofiq Marica.bg Marica.bg 1725 0 Принтирай Снимката е илюстративна | Снимка: Gettyimages Запали се бързият влак Варна-София, съобщиха за NOVA от БДЖ. Инцидентът е станал около 15.30 ч., когато машинисти забелязали дим от машинното отделение. Няма пострадали пътници. Хората са свалени и ще бъдат извозени с автобуси. Според свидетели инцидентът е станал между Пордим и Плевен.