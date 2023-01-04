Запали се бързият влак Варна-София, съобщиха за NOVA от БДЖ. Инцидентът е станал около 15.30 ч., когато машинисти забелязали дим от машинното отделение.

Няма пострадали пътници. Хората са свалени и ще бъдат извозени с автобуси.

Според свидетели инцидентът е станал между Пордим и Плевен.