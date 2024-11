В свят, в който децата прекарват все повече време пред екрани, родителите са изправени пред предизвикателството да предложат алтернативи, които развиват креативност, въображение и социални умения. My Toy е българска марка, която се стреми да предложи точно това – играчки, които не само забавляват, но и вдъхновяват децата да създават и да се ангажират активно. В интервюто ни с Жени Илиева, CEO & Основател на My Toy ще разберем как тези продукти помагат на родителите да насърчат творческите игри и да изградят ценни семейни моменти. От избора на подходящи играчки до съвети за създаване на стимулираща среда у дома, разглеждаме как My Toy подкрепя родителите в стремежа им да отгледат любопитни и активни деца.

Жени Илиева е български предприемач с над 25 години опит в производството на изделия от масивен картон. Завършила е Химико-технологичен институт и успешно съчетава кариерата си с ролята на майка на две деца. През годините е произвела разнообразни артикули, включително лек автомобил от масивен биоразградим картон, демонстрирайки издръжливостта и потенциала на този материал. Вдъхновена от желанието да предложи алтернатива на пластмасовите играчки и екраните, Жени създава български бранд, който предлага екологични и образователни играчки за деца на възраст от 3 до 7 години. Тя вярва, че чрез игра децата могат да развиват въображението си и да се учат на отговорност към околната среда.

Какво според вас е най-голямото предизвикателство пред родителите, когато се опитват да ограничат времето на децата си пред екраните?

Най-голямото предизвикателство е да се намери алтернатива на екрана. Такава играчка трябва да е различна, интересна и да може да потопи детето в свят на мечти и забавления, за да го ангажира.

Какви стратегии или дейности бихте препоръчали на родителите, за да насърчат креативната игра у децата си?

Най-важното е да се избягва безразборното купуване на играчки. Препоръчвам на родителите да изследват пазара и да изберат продукт, който детето може само да създаде, след което да го ползва като своя играчка. Това е един от най-добрите начини за стимулиране на креативността – детето само да сътвори нещо и да го използва.

Каква роля играе въображението в развитието на децата и как можем да създадем среда, която го стимулира?

Въображението е основен двигател за развитието на детето. Затова родителите е важно да предлагат разнообразни и алтернативни решения в играта, които да развиват този потенциал.

Как родителите могат да мотивират децата си да изследват и създават, вместо да прекарват време пред екрани?

Децата обожават да се забавляват и лесно се привличат от нещо ново и интересно. Ако им предложите играчка, която могат сами да създадат – като тези на My Toy – ще предпочетат да се занимават с нея, вместо с телефона или таблета. Важно е и родителите да са активни участници в този процес. Когато родителите играят заедно с децата, това ги мотивира още повече и засилва усещането за специално споделено време.

Как смятате, че времето, прекарано на открито, влияе на креативността на децата?

Нашите играчки са подходящи както за външни, така и за вътрешни игри. Времето навън винаги носи удоволствие и често води до нови приятелства и свежи идеи, което допълнително развива креативността на децата.

Според вас, децата трябва ли да имат повече свобода в игрите си или е важно родителите да ги насочват и подкрепят?

И двете. В началото е добре родителите да насочат детето и да му дадат основа, върху която да стъпи. След това детето трябва да има свободата да твори. Много родители споделят, че след като децата започнат да играят с играчките на My Toy, те търсят нови начини за използване на други материали у дома, което ги прави по-активни и ангажирани.

Как можем да насърчим децата да развиват социални умения чрез игра?

С избор на играчки, които насърчават екипната игра. Това е най-сигурният и лесен начин за развиване на социални умения, тъй като децата се учат да си сътрудничат и да се разбират с другите.

Какви съвети бихте дали на родителите за създаване на вдъхновяваща и стимулираща среда у дома?

В свят, в който децата прекарват все повече време пред екраните, нуждата от играчки, които развиват творчество и социални умения, е по-голяма от всякога. С My Toy предлагаме на родителите възможността да ангажират децата в занимания, които не само са забавни, но и полезни. Тези играчки създават условия за семейни моменти – когато децата и родителите заедно сглобяват и декорират, те не просто прекарват време заедно, а създават скъпи спомени.

Как My Toy допринася за насърчаване на творческите игри и кои продукти са най-подходящи за откъсване на децата от екраните?

My Toy помага на децата да открият и изразят своята креативност и въображение. Това позволява на родителите по-добре да разбират нуждите, мислите и чувствата на децата си. Продуктите на My Toy предлагат на децата шанс да създадат играчките на своите мечти, които са идеален начин за откъсване от екраните.

Каква е вашата визия за бъдещето на My Toy и как се надявате продуктите ви да повлияят на начина, по който децата играят и учат?

Сигурна съм, че до няколко години играчките на My Toy ще присъстват във всяко семейство, което отглежда отговорно своите деца. С гордост можем да заявим, че нашите продукти са български играчки на световно ниво. Няма нищо по-ценно от това детето да учи и да се забавлява едновременно.