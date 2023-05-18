Внезапно почина началникът на кардиологията в "Пирогов"

Съболезнования на близките и приятелите на д-р Стоянов.

На 51-годишна възраст внезапно почина д-р Константин Стоянов - началник на Кардиологично отделение към Клиника по кардиология в УМБАЛСМ "Н. И. Пирогов".

Д-р Стоянов е роден през ноември 1971 г. в гр.София.

Завършва висше медицинско образование през 1995 г. От 2003г. е с придобита специалност „Вътрешни болести”, а от 2007г.- с придобита специалност „Кардиология”. В периода 1997г.-2006г. е ординатор в Клиника по Кардиология и Лаборатория по интервенционална кардиология във Военномедицинска академия-София. От 2006г.до 28.02.2013 г. работи в Клиника по Кардиология към МБАЛ „Токуда Болница”-гр.София, като в последните 4 месеца от престоя си там е Началник Отделение.

От 01.03.2013 г. е Началник Отделение по Кардиология към Клиника по Кардиология-УМБАЛСМ „Пирогов”. От 2011г. притежава сертификат по „Инвазивна Кардиология”

2016 г. придобива диплома за магистър по “Здравен мениджмънт”.

Д-р Стоянов е един най-добрите кардиолози у нас. Колегиален, добър лекар и прекрасен човек, пишат колегите му.