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Уникално име черпи днес, почитаме велик чудотворец

  • 09:00, 17.08.2024
  • 09:06, 17.08.2024
    • https://www.marica.bg/balgariq/obshtestvo/unikalno-ime-cherpi-dnes-pochitame-velik-chudotvorec Marica.bg
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Езичници нахлули в храма и го хвърлили в нагорещена пещ, но свети Мирон излязъл оттам невредим

 

Църквата почита днес свети Мирон. Той бил свещеник. Произхождал от богат род. Отличавал се с благ характер и бил боголюбив и човеколюбив. На Рождество Христово езичници нахлули в храма и го хвърлили в нагорещена пещ. Но той излязъл оттам невредим.

Чудото не вразумило мъчителите, а ги довело до още по-голяма ярост. Те заповядали да одерат кожата му. Мирон уловил ремък от своята кожа и с него ударил съдията мъчител. Той изпаднал в ужас и се самоубил. Накрая св. Мирон бил отведен в град Кизик и там го посекли с меч. Това станало в 250 година.

Днес черпят мъжете с чудното и уникално име Мирон.

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