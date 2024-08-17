Уникално име черпи днес, почитаме велик чудотворец

Езичници нахлули в храма и го хвърлили в нагорещена пещ, но свети Мирон излязъл оттам невредим

Църквата почита днес свети Мирон. Той бил свещеник. Произхождал от богат род. Отличавал се с благ характер и бил боголюбив и човеколюбив. На Рождество Христово езичници нахлули в храма и го хвърлили в нагорещена пещ. Но той излязъл оттам невредим.

Чудото не вразумило мъчителите, а ги довело до още по-голяма ярост. Те заповядали да одерат кожата му. Мирон уловил ремък от своята кожа и с него ударил съдията мъчител. Той изпаднал в ужас и се самоубил. Накрая св. Мирон бил отведен в град Кизик и там го посекли с меч. Това станало в 250 година.

Днес черпят мъжете с чудното и уникално име Мирон.