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Ужасяващо: Мъж се хвърля под колите на столичен булевард ВИДЕО

  • 11:45, 04.02.2025
  • 12:08, 04.02.2025
    • https://www.marica.bg/balgariq/obshtestvo/ujasqvashto-maj-se-hvarlq-pod-kolite-na-stolichen-bulevard-video Marica.bg
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Мъж изскача пред преминаващите автомобили и се хвърля под гумите им. Стряскащото видео се разпространява в социалните мрежи, като всичко се случва на столичния булевард “Цар Борис III”.

"Човекът видимо не е добре, хвърляше се пред колите. Добре, че никой не го прегази, защото щеше да го лежи после за човек! Причини и ПТП -  пазете се, защото никога не се знае какво може да стане!", коментира очевидец на случката в групата във Фейсбук.

софия коли самоубиец булевард
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