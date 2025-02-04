Мъж изскача пред преминаващите автомобили и се хвърля под гумите им. Стряскащото видео се разпространява в социалните мрежи, като всичко се случва на столичния булевард “Цар Борис III”.

"Човекът видимо не е добре, хвърляше се пред колите. Добре, че никой не го прегази, защото щеше да го лежи после за човек! Причини и ПТП - пазете се, защото никога не се знае какво може да стане!", коментира очевидец на случката в групата във Фейсбук.