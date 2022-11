Страхотни! Ето ги най-красивите котки на България

Десетки любители на котки се включиха във второто издание на Международната изложба на котки “All about cats!“, предаде репортер на БГНЕС.

“Изложбата привлече редица столичани, които се радваха на разнообразието от всякакви видове породи котки, от персийки и британски късокосмести до “Египетска Мао” и екстравагантната порода “Сфинкс”.

Идеята на изложбата е да покажем един парад на красотата, нашите котешки приятели и да дадем възможност на всички посетители да се запознаят с нрава, с екстериорните качества, с поведението на котките, да научат повече за различните породи”. Това сподели за БГНЕС Габриела Димова от организаторите на изложбата. Тя обясни, че изложбата включва и състезание на породите котета, което ще се оцени от четирима съдии.

“Най-добрите котки се номинират и имат правото да участват в състезанието « Best of the best », тоест най-добрата котка”, заяви още организаторката, след което ни разказа за разликите в грижите между различните породи котки. “Британските късокомести и дългокосмести породи са изключително лесни за гледане, привързват се много към дома и не затрудняват стопаните си. При котката “сфинкс” по специфичното е това, че те нямат козина и трябва да бъдат гледани на топло.

През зимата техните собственици им слагат дрехи, като гушкането е неизменна част от ежедневието, тъй като те са изключително гушливи. За разлика от другите породи котки, сфинксът трябва да бъде почиствана с нужните препарати, тъй като ѝ липсва козина, но като цяло няма особени трудности при грижата им”

На въпроса коя порода котки са по-капризни, Габриела Димова отбеляза, че по-активните по-трудно се гледат. “Представители на бенгалската котка се гледат по-трудно, заради това че е свързана с дивите животни и през ежедневието е по-активна. Това нейно качество изисква повече игра от страна на стопаните, но с желание и внимание към нея отново няма особени трудности”, коментира още тя.

Ния, част от изложителите на тазгодишната изложба пък сподели какво е специфичното при египетската котка мао. “Точките по окраската и изразените зелени очи са отличителните ѝ черти, които силно правят впечатление. Моята страст по котките датира откакто се помня, така да се каже и като любител на котки мога да кажа, че те са несравними и всеки ден с тях е приключение”, заяви още тя и посъветва хората, които са решили да закупят домашен любимец е да премислят откъде е най-правилното място да бъде закупено или пък да бъде осиновено, както и котето да е минало през нужната ваксинация.

Ива Грохоранска, посетителка на изложбата подчерта, че всяка една година, когато се организират летни и есенни изложби в София, тя става част от тях. “Моята любима котка е британска късокосместа- сива, в момента имам четири котенца, три от които са семейство, а последното, за да не бъде приспано в болница стана част от нашето семейство. Много обичам котките, удоволствие е за мен да ги гледам, така че не изпитвам трудности”, обясни още любителката на котки.