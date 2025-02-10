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Смъртоносен инцидент: Асансьор затисна и уби техник по време на ремонт в Банско

  • 16:05, 10.02.2025
  • 16:19, 10.02.2025
    • https://www.marica.bg/balgariq/obshtestvo/smartonosen-incident-asansyor-zatisna-i-ubi-tehnik-po-vreme-na-remont-v-bansko Marica.bg
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40-годишният мъж е издъхнал на място в хотела, където е обслужвал съоръжението


Мъж от разложкото село Бачево загина при трудова злополука в Банско, пише БГНЕС. Той е извършвал ремонтни дейности на товарен асансьор, когато бил затиснат от него.

 

40-годишният мъж е издъхнал на място в хотела, където е обслужвал съоръжението. Прокуратурата и Инспекцията по труда са сезирани за инцидента, станал в понеделник сутрин.


„Получихме сигнал от полицията, наши колеги пътуват към Банско. Загиналият е имал трудов договор като работник по поддръжката към въпросния хотел. Предстои да се изяснят всички подробности около този трагичен случай.

Ще се образува досъдебно производство. 

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