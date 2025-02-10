Смъртоносен инцидент: Асансьор затисна и уби техник по време на ремонт в Банско
- 16:05, 10.02.2025
- 16:19, 10.02.2025
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40-годишният мъж е издъхнал на място в хотела, където е обслужвал съоръжението
Мъж от разложкото село Бачево загина при трудова злополука в Банско, пише БГНЕС. Той е извършвал ремонтни дейности на товарен асансьор, когато бил затиснат от него.
40-годишният мъж е издъхнал на място в хотела, където е обслужвал съоръжението. Прокуратурата и Инспекцията по труда са сезирани за инцидента, станал в понеделник сутрин.
„Получихме сигнал от полицията, наши колеги пътуват към Банско. Загиналият е имал трудов договор като работник по поддръжката към въпросния хотел. Предстои да се изяснят всички подробности около този трагичен случай.
Ще се образува досъдебно производство.