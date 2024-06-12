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Следизборни страсти и неволи: Заплашиха с публично клане шефа на "Величие"

  • 11:50, 12.06.2024
  • 12:13, 12.06.2024
    • https://www.marica.bg/balgariq/obshtestvo/sledizborni-strasti-i-nevoli-zaplashiha-s-publichno-klane-shefa-na-velichie Marica.bg
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Николай Марков от “Величие”    |    Снимка: БГНЕС

Един много мил и любезен, господин М. М. от Русе е мотивиран, да ме заколи публично!!! Подавам сигнал до ДАНС и прочее. Подавам и сигнал към вежливите хора, мои приятели. Който го намери пръв.", сподели във Фейсбук Марков.

 

Шефът на "Величие" Николай Марков се оплака във фейсбук, че е атакуван по всички възможни начини след изборите.

Освен обиди и нападки, той е получил и заплаха за убийство от непознат мъж от Русе.

 
"Заплаха за убийство на политически лидер! Започва се.

Ето какво получавам, само минути след официалното политическо изявление, свързано с фалшификациите на изборите за 50-ти парламент.

Един много мил и любезен, господин М. М. от Русе е мотивиран,да ме заколи публично!!!

Подавам сигнал до ДАНС и прочее. Подавам и сигнал към вежливите хора, мои приятели. Който го намери пръв.", сподели във Фейсбук Марков, цитиран от дунавмост.бг.

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