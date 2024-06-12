Един много мил и любезен, господин М. М. от Русе е мотивиран, да ме заколи публично!!! Подавам сигнал до ДАНС и прочее. Подавам и сигнал към вежливите хора, мои приятели. Който го намери пръв.", сподели във Фейсбук Марков.

Шефът на "Величие" Николай Марков се оплака във фейсбук, че е атакуван по всички възможни начини след изборите.

Освен обиди и нападки, той е получил и заплаха за убийство от непознат мъж от Русе.



"Заплаха за убийство на политически лидер! Започва се.

Ето какво получавам, само минути след официалното политическо изявление, свързано с фалшификациите на изборите за 50-ти парламент.

Един много мил и любезен, господин М. М. от Русе е мотивиран,да ме заколи публично!!!

Подавам сигнал до ДАНС и прочее. Подавам и сигнал към вежливите хора, мои приятели. Който го намери пръв.", сподели във Фейсбук Марков, цитиран от дунавмост.бг.