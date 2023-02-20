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След Турция: Земетресение разлюля и близо до София

  • 21:15, 20.02.2023
  • 21:38, 20.02.2023
    • https://www.marica.bg/balgariq/obshtestvo/sled-turciq-zemetresenie-razlyulq-i-blizo-do-sofiq Marica.bg
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   Снимка: Getty Images/Guliver

Земетресение с магнитуд 2,6 степен по скалата на Рихтер бе регистрирано в България малко преди 21.00 часа, съобщи Европейско-Средиземноморския сеизмологичен институт.

 
Епицентърът с дълбочина 1 км е бил на 60 км югоизточно от София и на 18 км южно от град Самоков, пише БГНЕС.

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