След Турция: Земетресение разлюля и близо до София

Земетресение с магнитуд 2,6 степен по скалата на Рихтер бе регистрирано в България малко преди 21.00 часа, съобщи Европейско-Средиземноморския сеизмологичен институт.



Епицентърът с дълбочина 1 км е бил на 60 км югоизточно от София и на 18 км южно от град Самоков, пише БГНЕС.