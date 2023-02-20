След Турция: Земетресение разлюля и близо до София 21:15, 20.02.2023 21:38, 20.02.2023 https://www.marica.bg/balgariq/obshtestvo/sled-turciq-zemetresenie-razlyulq-i-blizo-do-sofiq Marica.bg Marica.bg 1862 0 Принтирай Снимка: Getty Images/Guliver Земетресение с магнитуд 2,6 степен по скалата на Рихтер бе регистрирано в България малко преди 21.00 часа, съобщи Европейско-Средиземноморския сеизмологичен институт. Епицентърът с дълбочина 1 км е бил на 60 км югоизточно от София и на 18 км южно от град Самоков, пише БГНЕС. СВЪРЗАНИ НОВИНИ Извънредно! Ново земетресение от 6,3 на границата между Турция и Сирия 19:1520.02.2023 Две мощни земетресения от 6,4 и 5,8 сринаха сгради и изкараха хората по улиците в Хатай 20:1520.02.2023