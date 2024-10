Кометата ще се появи на вечерното небе точно когато направи най-близкото си преминаване до Земята на 12 октомври

Нещо абсолютно завладяващо се запътва към нас. За първи път от 80 000 години кометата C/2023 A3 - известна още като Tsuchinshan-ATLAS - прави грандиозното си завръщане в нашето небе, съобщи Meteo Balkans.

Последните хора, които са станали свидетели на този небесен спектакъл, са били нашите предци, които първи са се осмелили да напуснат Африка.

Mon, Sep 30, 2024

- Comet Tsuchinshan-ATLAS over Mexico

The new comet has passed its closest to the Sun and is now moving closer to the Earth. C/2023 A3 (Tsuchinshan–ATLAS) is currently moving out from inside the...

Read more at https://t.co/emTCoh5L9v pic.twitter.com/pN0DQMEjGX