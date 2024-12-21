Симеон Матев предупреди: Висока е опасността от лавини

Висока е опасността от лавини в планините у нас. Това обясни климатологът Симеон Матев в предаването „Събуди се”.

„Висока е днес опасността и през всички почивни дни ще остане от най-висока степен. Падна много сняг още в началото на сезона, но той не е добре улегнал. Затопли се и това затопляне е пусков механизъм за лавини”, заяви Симеон Матев.

Той прогнозира още сняг, но предупреди скиорите да внимават. „Имаме 3 процеса, които ще дадат по 15-20 см. Да изчакат след 28-ми”, каза Матев.

Къде ще вали най-много сняг по Коледа - гледайте във видеото.