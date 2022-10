Нинова и пловдивският лидер на “Промяната” с обща страст по конете

Човек работи, за да се препитава, а от сърце се отдава на хобито си. Правилото важи дори и за родните политици. Много от тях обаче загърбват любимите занимания, щом седнат зад банките, защото не им остава време или рязко сменят навиците си. Други обаче остават верни на увлеченията си.

В новия парламент спокойно могат да си направят рок банда, ако загърбят политическите различия. Спряганият за председател на Народното събрание Росен Желязков отдавна има славата на топ китарист. Номинираният от ГЕРБ за най-високия пост бивш министър даже си има група R&Bo, в която свири заедно с приятел от детството - Борис Павлов, който е и съпруг на Есил Дюран.

На него сегашният депутат дължи и музикалното си увлечение. „На един купон ми показа два китарни рифа - „Айрънмен“ на „Блек Сабат“ и разбира се, „Смоук он дъ уотър“ на „Дийп Пърпъл“. После си направихме гаражна банда“, обяснява Желязков. Заедно с приятели забиват западни рок парчета, което по онова време не се харесва на ръководството на Френската гимназия и тийновете са изгонени от помещението в даскалото.

Номинираният за шеф на парламента Росен Желязков винаги има китара в кабинета си

В група свири като по-млад Михал Камбарев, лидерът на „Промяната“ в Смолян.

Бандата забива тежък метъл, така че едва ли би помогнала на депутата по време на митинги



Но пък феновете ще са железни!

Влюбен в музиката е един от лидерите на „Промяната“- Асен Василев. Той пее с училищния хор в Хасково, ходи на уроци по пиано, а мечтата му е да стане диригент. И до ден днешен финансистът си пада по класиката. Другата му страст е скъпото червено вино.

Певец е и баш възрожденецът Костадин Костадинов. Историкът дори има записан албум с народни песни. По време на кампанията си пусна клип, в който пее тежко македонско парче, докато шофира, с Цончо Ганев. Костадинов пише и разкази.

Другият лидер на „Промяната“ Кирил Петков е запален сърфист. Редовно гони вятъра на любимия плаж „Корал“, за чиято кауза хвърли толкова сили. Бившият премиер си пада и по танците, което се видя от видео в Бургас, на което врътна страстна бачата със случайна дама.

Любител на морските приключения е и най-големият шегобиец в ГЕРБ Любен Дилов-син, което явно го накара да са кандидатира и от Бургас. Неговото хоби е доста скъпо, защото обича да се гмурка на екзотични кътчета в океана. Има ли ваканция,

депутатът хваща самолета максимум три часа след последното заседание.

Корнелия яхна БСП, както черния кон на Тодоровден

През лятото Дилов-син се гмуркаше на островче, намиращо се нетолкова далеч от Австралия.

Друг почитател на пътешествията е Владислав Панев от „Демократична България“, който е обиколил над 150 държави. Икономистът обаче не си пада по курорти и масовки, а страстта му са по-малко популярни дестинации, като Афганистан например.

Любители на конете пък има в БСП и в „Промяната“. Соцлидерът Корнелия Нинова язди от младини, а нейна снимка от Тодоровден стана хит в мрежата. С коне дълги години се занимава и Росен Костурков, лидер на пловдивските депутати от ПП. Той отглежда расови животни, тъй като голямата му дъщеря е и (вече бивша) състезателка. Преди години Росен е запален палаткаджия и обикаля планините, но напоследък няма време за природата.

По планински туризъм си пада и бившият вицепремиер Томислав Дончев от ГЕРБ. Той разхожда кучето над родното Габрово, често кара там и кросови мотори. Иначе, дясната ръка на Бойко Борисов се увлича по катерене на стени.

Томислав Дончев катери стени

Сигурно запалените ловци не са един или двама, но сред известните е Младен Маринов от ГЕРБ. Бившият МВР шеф обикаля с дружинката около Пасарел, въпреки че политиката също успява да охлади страстта му към лова.

Хазарта и Козилата пълнят зали с лекота

Двама депутати са активни на сцената и тези дни, като разпродават с лекота залите. Става въпрос за Ицо Хазарта от "Продължаваме промяната" и Елисавета Белобрадова от "Демократична България".

Рапърът, възпял се сам като Депутата Христо, не е спирал с участията по заведения, въпреки ангажиментите към парламента, а после и към кампанията на ПП. И миналия петък Хазарта забиваше в популярен столичен клуб. Рапърът разпродава без проблеми билетите от 20 и 25 лева. Не спират желаещите да чуят хитовете му „Имам човек“, „Браво“ и „Звездата“. Хазарта е един от най-скъпите изпълнители на родната сцена. Тарифата му варира от 8 до 15 бона в зависимост дали е сам или с „Ъпсурт“, каква част от балета присъства и т.н. Откакто влезе в политиката, кръгът на заведенията, където Ицо пее, рязко се стесни. Просто от ПП го посъветваха да проверява собствениците на клубове, които го канят. Освен че сам прави песни, Христо Петров е и продуцент. От музиката са и единствените му приходи, тъй като цялата си заплата в парламента даряваше на деца в социални домове.

Освен това Хазарта е фен на автомобилите. Сменя редовно колите, но не продава един стар мерцедес, Е класа.

Елисавета Белобрадова пък е звезда в хитовата стендъп комедия „Три жени на микрофона“. Този четвъртък шоуто беше в Пловдив, а билетите от 20 лева свършиха бързо.

Елисавета е инфлуенсър в мрежата, където от години се подвизава като Летящата Козила Ерато. Критикуват я, че откакто станала депутат, прекалено много „подравнила“ постовете. Майката на три деца е собственик и чест автор на сайта „Мама Нинджа“ - тотален хит сред градските дами, които имат малчугани.

Борисов гони Лудогорец по титли, искаха да го правят художник

Бившият премиер Бойко Борисов е истинска машина извън политиката. Освен че навремето е професионален учител по карате, той блесна като запален футболист и тенисист. Лидерът на ГЕРБ също рисува и свири на китара.

Отзад напред. При една от първите си изборни победи Борисов празнува в тогава нощен клуб на Любо Пенев. Бате взема китарата и забива „Батальонът се строява“ - чалга парче, разплаквало десетки хиляди млади българи в казармата.

Рисуването също се оказа негово тайно хоби. То обаче му докара скандал. Познайте заради кого - Вежди Рашидов. Дежавю!

Тогава министър на културата, Веждичката го предложи за почетен член на СБХ. В интерес на истината - заради намесата на премиера в спора за имот между Съюза на художниците и Софийски университет. „Силвестър Сталоун рисува и прави изложби и ги продава по 50 хиляди евра една картина, защо премиерът да не рисува, ако му се рисува“, изцепи се тогава Рашидов.

БНТ го попита: „Виждали ли сте скици на премиера?“. И получи отговор: „Ами, виждал съм, хубави скици прави на заседания“. В крайна сметка Борисов лично отказа почетната награда и скандалът беше туширан.

Иначе на футболното поле Борисов гони Лудогорец по титли. Той има 6 с ветераните на Витоша (Бистрица) и е редовен голмайстор на първенството. Преди години при откриването на новия стадион в Разград двамата с Кирил Домусчиев вкараха по 3 гола. „Петев да ме картотекира за мачовете с Динамо (Загреб)“, помайтапи се тогавашният премиер.

Иначе, Бойко риташе години наред на игрището на „Армията“ заедно със запалени цесекари, въпреки че самият той е лют левскар. После блесна в благотворителни мачове като генсек на МВР. Той редовно играеше мачлета с четвъртите в света, които му бяха приятели до един. Палачът на бундестима от САЩ 94 Йордан Лечков, с когото после се скараха, дори заяви публично, че Пеневата чета е направила Борисов известен.

Иначе Бойко отдавна не е стъпвал на любимия стадион „Георги Аспарухов“. Но като премиер не спираше да урежда спонсори за „сините“. По ирония на съдбата, откакто е на власт ГЕРБ, Левски“ все още няма титла и купа. Спечели трофей едва тази година, когато премиер още беше Кирил Петков.

Преди години лидерът на ГЕРБ блъскаше редовно и във фитнеса. Постиженията му бяха повече от добри. Но при спорт като каратето мускулите са задължителни.

Борисов редовно играе тенис - преди в Банкя, сега предимно в Дианабад. Веднъж съперник му беше легендата Борис Бекер. Макар и на двойки, българският политик успя да вземе 4 гейма срещу Мистър Бум Бум, истински властелин на „Уимбълдън“ преди доста години.

Бойко успя да докара в София самия Ноле Джокович. Двамата обаче само пиха по ракия, време за мач нямаше. На изпроводяк Борисов подари една родна люта на сръбската тенис звезда.

Президентите ни си падат по футбол и музика

Първанов и Радев ритат с екипи на ЦСКА, Стоянов e в агитката на Ботев

Румен Радев и синът му седнаха като обикновени фенове на националния стадион

Футбол и музика. Това са големите страсти на повечето президенти на България. Румен Радев и Георги Първанов са и заклети цесекари. И двамата никога не са го крили, като дори по веднъж-два пъти се появиха на мачове на „червените“.

Служили в казармата на „4 километър“, разказват за престоя на Радев там още като млад командир. Той редовно се включвал в мачлетата с войниците. За целта слагал екип на ЦСКА. Признават, че играел феърплей, не се възползвал от старшинството на пагона. Иначе пилотът продължава да е в добра форма и това пролича от коремното, което направи с лекота при посещение в поделение. Румен Радев е голям фен на рока - български и западен. При последната си изборна победа дори хвана китарата и заби „Признание“ на „Диана Експрес“.

Георги Първанов е ритал заедно и със Стоичков

Синът му Георги беше футболист като юноша и дори риташе в школата на ЦСКА. Но след завършване на училище се отказа от спорта. Последно двамата бяха заедно на мач на националите, като демонстративно седнаха сред публиката, а не в ложата, с което Радев показа ясно отношението си към настоящото ръководство на БФС.

Запален „армеец“ е и Георги Първанов. Той също риташе редовно, докато беше на „Дондуков“ 2. Историкът привикваше по-добрите играчи от НСО плюс треньори от „Армията“ в Бояна. Участник в битките сподели пред „Марица“, че често Първанов идвал със сак и екип на Миньор (Перник). Бил доста бърз и подвижен нападател, абсолютно спазвал правилата и не се налагал с положение. „Не може да го познаеш, че е президент. Тичаше, не мрънкаше, не се обаждаше“, сподели бивш играч на ЦСКА пред медията ни.

Като спортна натура се описва и Росен Плевнелиев. Никога не е споделял любимия си отбор, макар навремето Гоце Делчев да беше яко червен регион. Иначе показа футболни умения през февруари 2016 година при посещението си в Аржентина. Тогава държавният глава се срещна с ръководството на местния гранд Бока Хуниорс и излезе на терена, за да демонстрира какво може с топка в крака.

След това си направи снимки за спомен, получи клубна фланелка с номер 10 и с неговото име. Плевнелиев обаче си пада повече по колоездене и тенис. Запален гмуркач е. Президентът има имения на ръкава Атон, така че лесно може да упражнява скъпото и трудно хоби.

Росен Плевнелиев демонстрира футболни умения на стадиона на Бока Хуниорс

Като студент Плевнелиев прави хороскопи и ги продава в Благоевград. Според наш източник и сега президентът е върнал страстта си към това хоби.

Петър Стоянов вее знамето на “канарчетата”

По футбола и музиката си пада Петър Стоянов, единственият пловдивчанин сред президентите. Той обаче не риташе като наследниците си, но никога не е крил любовта си към Ботев. Стоянов е меломан, като веднъж дори се престраши да забие с китарата вечното Let it be на "Бийтълс".

Ник Събев има 14 мотора, изправяше косите на Харвардите

Бившият министър на транспорта Николай Събев водеше листата на „Промяната“ в Русе и постигна отличен резултат (изостана с едва 300 гласа от ГЕРБ в областта), но се отказа от депутатско място. Босът на "Еконт" определено щеше да носи колорит в новия парламент.

От данъчната му декларация като министър се оказа, че той е най-имотен в сравнение с колегите си. Ник, както сам се нарича, е маниак на тема мотори и има 14 броя! Той никога не е крил страстта си, пускайки редовно снимки във Фейсбук. Фенове на хобито му обаче не бяха Кирил Петков и Асен Василев заради риска от контузия на лудата глава. По информация на „Марица“ това се е случило само веднъж по време на мандата. Ник Събев паднал лошо и бил 10 дни на домашно лечение към края на кабинета.

Най-често русенецът лети по пътищата около любимия си Созопол. Бившият министър има и пистови мотори, като кара офроуд.

Най-скъпите му „резачки“ са два абсолютно еднакви Aprilia RSV4 1100, всеки от които е купен миналата година по 33 800 лева. През 2021 г. Събев се е сдобил и с нова Ямаха, две Веспи, два мотора Хускварна и КТМ 690 СМЦ Р.

Събев има и няколко коли, като миналата година отново взема най-скъпите от тях - Mercedes Benz AMG CLE 63 S за 305 109 лева и Mercedes Sprinter за 105 000 лева.

Но както се казва, човекът е изкарал парите си, декларирал и може да ги харчи. В имуществената му декларация са описани 24 имота, купени за над 20 млн. лв. Събев е декларирал две къщи с двор в Испания. Едната е с цена на придобиване 5 476 324 лв. и площта <210> заедно с двора е от 9954 кв. м.

Другият имот на Пиренейския полуостров е с площ от 2847 квадрата и е придобит за 3 129 328 лева. Събев притежава и два гаража в кралството към къщите си.

Той е собственик на 5 апартамента в местността Буджака до Созопол, придобити през 2020 г. и 2021 г. Има жилище и в София. Разполага и с голям апартамент в родния Русе. Николай Събев притежава и влогове за 15 млн. лв.