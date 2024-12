Бягай за тези, които не могат! Wings for Life World Run – глобалното благотворително бягане, което обединява целия свят в подкрепа на иновациите и изследванията на гръбначните увреждания – стартира регистрацията за изданието си през 2025 година. Българските бегачи ще могат да се включат в това уникално събитие на 4 май 2025 г. в 14:00ч. в различни точки страната.

Какво прави Wings for Life World Run уникално?

Wings for Life World Run е не просто събитие, а глобално движение. В него участват хиляди хора от над 190 държави, които бягат по едно и също време, независимо от часовите зони. Няма фиксирана финална линия – вместо това, „кола-преследвач“ започва да се движи 30 минути след старта и постепенно увеличава скоростта си, докато достигне всички участници.

100% от таксите за участие и даренията отиват директно към Фондация Wings for Life, която финансира изследвания за намирането на лек за гръбначните увреждания.

Българските участници са част от глобално движение

Бягането в България ще започне в 14:00 часа местно време, като едновременно ще стартира в градовете София, Пловдив, Варна, Бургас и Русе. Борисовата градина. Участниците могат да се присъединят физически или чрез приложението Wings for Life App Run, което позволява на хора от всяка точка на страната да бъдат част от събитието.

„България има невероятна спортна общност, която винаги е готова да подкрепя каузи с голямо значение,“ заяви Влади Гюров, посланик на Wings for Life World Run и национален състезател по баскетбол в инвалидни колички.

Глобалните посланици вдъхновяват света

Wings for Life World Run се подкрепя от множество международно известни личности, които мотивират милиони хора да се включат.

Дейвид Култард, легендарният пилот от Формула 1, който ежегодно е сред посланиците, споделя:

„Когато видиш, че усилията ти пряко помагат на науката, мотивацията идва естествено. Това е бягане, което променя животи – включително и твоя собствен.“



Елид Кипчоге, олимпийски шампион и световен рекордьор в маратона:

„Wings for Life World Run е уникално – бягаме заедно, независимо къде сме, с обща цел. Това събитие показва силата на солидарността.“

Даниел Рикардо, пилот от Формула 1:

„Обичам как Wings for Life съчетава спорта с голяма кауза. Ние не просто бягаме, ние движим бъдещето напред.“

Регистрацията вече е отворена на www.wingsforlifeworldrun.com. Участниците могат да изберат да бягат индивидуално, като част от отбор или чрез приложението Wings for Life App Run.

Независимо дали си професионален спортист, любител или човек, който просто иска да подкрепи каузата, важно е да се включиш.

Всяка една регистрация може да направи разликата!

Запази датата:

4 май 2025 г.

⏰ 14:00ч.

Линк за регистрация: https://www.wingsforlifeworldrun.com/en/locations/sofia

Повече за събитието ще намериш ТУК.

Нека бягаме заедно за тези, които не могат!