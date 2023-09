Една от най-авторитетните доброволни организации на жени в света Inner Wheel се готви да чества 100 години от създаването си. Дамското сдружение по традиция е прочуто със своите благотворителни инициативи. Неговият настоящ президент Триш Дъглас пристигна в Пловдив, за да отбележи юбилея с местния Inner Wheel клуб, който е първият у нас.

Началото на престижната световна организация е поставено в Манчестър, Великобритания, на 10 януари 1924 г., когато Маргарет Голдинг председателства клуб, формиран от съпругите на ротарианци. Дълги години, за да може една жена да стане член на Inner Wheel е било задължително тя да бъде съпруга именно на ротарианец.

Годишнината от тази среща се чества като Световен ден на организацията. Тогава е избрано и името Inner Wheel (Вътрешен кръг), за да означи връзката с Rotary. Към 1967 г. клубове Inner Wheel започват да се създават по целия свят и тогава е взето решение за сформиране на International Inner Wheel. В момента организацията е със статут на неправителствена организация в ООН и има свои представителства в Женева, Ню Йорк и Виена.

Първият Inner Wheel клуб в България е създаден на 7 юни 1997 г. в Пловдив с чартър президент Мая Чаушева. Нещо изключително интересно за организацията е, че ръководството на всеки от клубовете, включително и президентът, се сменят ежегодно.

Към днешна дата клубовете на Inner Wheel у нас наброяват вече 26. В Пловдив членковете на клуба са 25, в цялата страна близо – 400, а в целия свят около 120 000 дами от 100 държави са се отдали на каузата.

Основната дейност на организацията се изразява в благотворителни инициативи. Дамите от клуба посещават болници, старчески домове, деца в социални домове. Стараят се да помогнат на всеки по най-добрия начин в зависимост от ситуацията, в която се намира. Личната служба в полза на обществото и международното разбирателство също са присъщи на организацията.

Една от последните инициативи на клуба в Пловдив е насочена да помогне на дете с поставена диагноза детска церебрална парализа. „Успяхме да съберем около 40 000 лв., с които да закупим вертикализатор за детето“, коментира президентът на Inner Wheel клуб в Пловдив Марияна Стоева.

Друг интересен факт за Inner Wheel e, че всяка година президентът има свое послание. Тази година тази чест се падна на г-жа Триш Дъглас. „Озари със светлина!“ е тазгодишното послание на организацията, защото за дамите от клуба светлината е не само в идеите и думите, но и в делата, които сътворяват.

Госпожа Дъглас е на посещение на Дистрикт 248 България до 24 септември, а домакин ще е Inner Wheel клуб Пловдив.

Натоварената програма по време на визитата включва посещение в социалния дом в ЖК "Тракия", който Inner Wheel Пловдив обгрижва. Предвидена е и среща с обитателите на украинския „Втори дом“ под тепетата, както настанените в бившата Белодробна болница бегълци от войната наричат своето убежище. Благодарение на изпратени парични средства от International Inner Wheel там вече е закупено ново обзавеждане.

За 22 септември пък е предвидено тържествено откриване на паметна плоча “100 години в служба и приятелство“ в парк „Ротари“ в ЖК "Тракия". Церемонията започва в 17:00 часа и отново е посветена на 100-годишния юбилей на организацията. Плочата е изработена от сив гранит, а скулптор е Свилен Костадинов.

В последния ден от посещението на г-жа Дъглас в България ще се проведе уъркшоп на тема „В кръга на женската енергия“. „Целта е да отделим време, в което ще говорим не за работата ни като организация, а за нас самите като жени. Ще се заредим с женска енергия, защото общуването помежду ни ни зарежда изключително много. Вероятно ще танцуваме, пеем, рисуваме. Ще правим неща, които ни карат да се чувстваме добре.“, сподели още Марияна Стоева.

Пловдивският Inner Wheel планират още много инициативи в бъдеще, водени от мисията да продължават да радват и да помагат все така чистосърдечно на хора, изпаднали в нужда.