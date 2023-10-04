Днес Православната църква празнува ​св. свщмчк Йеротей, еп. Атински​, ​св. мчца Виринея​, преп. Павел Препрости.

Св. Йеротей бил приятел на св. Дионисий Ареопагит. И той като него повярвал в Христа. Йеротей също ходил в Йерусалим с другите апостоли за ​успението на пресвета Богородица. Той бил от тези, които ангелогласно пеели духовни песни, когато апостолите с благоговение носели пречистото тяло на светата Божия майка от дома на св. Йоан Богослов до нейния гроб в Гетсимания. След Дионисий Йеротей бил епископ на Атина и като него умрял мъченически.