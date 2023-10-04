Православен календар: Честваме Св. Йеротей, умрял мъченически
- 09:00, 04.10.2023
- 79
- 0
Днес Православната църква празнува св. свщмчк Йеротей, еп. Атински, св. мчца Виринея, преп. Павел Препрости.
Св. Йеротей бил приятел на св. Дионисий Ареопагит. И той като него повярвал в Христа. Йеротей също ходил в Йерусалим с другите апостоли за успението на пресвета Богородица. Той бил от тези, които ангелогласно пеели духовни песни, когато апостолите с благоговение носели пречистото тяло на светата Божия майка от дома на св. Йоан Богослов до нейния гроб в Гетсимания. След Дионисий Йеротей бил епископ на Атина и като него умрял мъченически.
Водещи новини
Коментари
Отговор на коментара написан от Премахни
0 коментара