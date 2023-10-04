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Православен календар: Честваме Св. Йеротей, умрял мъченически

  • 09:00, 04.10.2023
    • https://www.marica.bg/balgariq/obshtestvo/pravoslaven-kalendar-chestvame-sv-yerotey-umrql-machenicheski Marica.bg
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Днес Православната църква празнува ​св. свщмчк Йеротей, еп. Атински​, ​св. мчца Виринея​,  преп. Павел Препрости.   

Св. Йеротей бил приятел на св. Дионисий Ареопагит. И той като него повярвал в Христа. Йеротей също ходил в Йерусалим с другите апостоли за ​успението на пресвета Богородица. Той бил от тези, които ангелогласно пеели духовни песни, когато апостолите с благоговение носели пречистото тяло на светата Божия майка от дома на св. Йоан Богослов до нейния гроб в Гетсимания. След Дионисий Йеротей бил епископ на Атина и като него умрял мъченически.

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