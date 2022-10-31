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Почитаме учениците на свети Андрей

  • 07:30, 31.10.2022
    • https://www.marica.bg/balgariq/obshtestvo/pochitame-uchenicite-na-sveti-andrey Marica.bg
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Днес честваме светиите Стахий, Амплий, Урбан, Наркис Апелий и Аристовул. Свети Стахий бил поставен от свети апостол Андрей за епископ във Византион. Апостол Андрей ръкоположил в сан и епископ Амплий и Урбан, Амплий - в Диоспол, Урбан - в Македония. Те ревностно проповядвали Христовото учение и разрушили много идолски капища. С това те настроили против себе си елините и юдеите.

Тези врагове на Христовата вяра предали на мъчения светите мъченици, които се удостоили да получат неувяхващи венци. Светите Наркис, Апелий и Аристовул също проповядвали Христовото Евангелие. Наркис бил в Атина, Апелий - в Ираклия, а Аристовул - в Британия. Тези свети мъже след много труд и подвизи предали душите си на Господа.

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