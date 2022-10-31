Почитаме учениците на свети Андрей

Днес честваме светиите Стахий, Амплий, Урбан, Наркис Апелий и Аристовул. Свети Стахий бил поставен от свети апостол Андрей за епископ във Византион. Апостол Андрей ръкоположил в сан и епископ Амплий и Урбан, Амплий - в Диоспол, Урбан - в Македония. Те ревностно проповядвали Христовото учение и разрушили много идолски капища. С това те настроили против себе си елините и юдеите.

Тези врагове на Христовата вяра предали на мъчения светите мъченици, които се удостоили да получат неувяхващи венци. Светите Наркис, Апелий и Аристовул също проповядвали Христовото Евангелие. Наркис бил в Атина, Апелий - в Ираклия, а Аристовул - в Британия. Тези свети мъже след много труд и подвизи предали душите си на Господа.