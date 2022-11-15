Почина детето, блъснато от пиян и дрогиран шофьор 10:45, 15.11.2022 11:02, 15.11.2022 https://www.marica.bg/balgariq/obshtestvo/pochina-deteto-blasnato-ot-piqn-i-drogiran-shofyor Marica.bg Marica.bg 1596 1 Принтирай Снимката е илюстративна Хората в селото организират протест тази вечер 14-годишният Иван, който беше блъснат от пиян и дрогиран шофьор в Бузовград, почина, съобщи NOVA. Детето беше три дни в кома. Тази вечер хората в селото организират протест. Ще затворят всички входове на населеното място.
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