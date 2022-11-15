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Почина детето, блъснато от пиян и дрогиран шофьор

  • 10:45, 15.11.2022
  • 11:02, 15.11.2022
    • https://www.marica.bg/balgariq/obshtestvo/pochina-deteto-blasnato-ot-piqn-i-drogiran-shofyor Marica.bg
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Хората в селото организират протест тази вечер


14-годишният Иван, който беше блъснат от пиян и дрогиран шофьор в Бузовград, почина, съобщи NOVA.

Детето беше три дни в кома.

Тази вечер хората в селото организират протест.

Ще затворят всички входове на населеното място.

бузовград катастрофа шофьор дрогиран дете блъснато почина
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1 коментара

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Коментари

Отговор на коментара написан от Премахни

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1 коментар
Бог да го прости детенцето!

Бог да го прости детенцето!

15.11.2022 | 11:06

На Максим Ставийски му дадоха 2 г условно...

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