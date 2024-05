Панче Димитриев - ортопедът, който се превърна в модна икона

Той избира за своя професия хирургията, където е прецизен до съвършенство. Д-р Панче Димитриев владее скалпела на травматолога, ала в светските среди познават и другото му лице, а то е на инфлуенсър с харизмата на холивудска звезда. Стилът му на обличане отдавна го е издигнал до модна икона, а Instagram профилът му е впечатляващ урок по блясък.

Творец, който се чувства свободен и е труден за дефиниране ​- това е първото ни впечатление от авангардния ортопед. Такъв се оказва и домът му. Д-р Панче Димитриев отваря вратите на своя елегантен пентхаус (първо за „Марица“), за да ни разкаже как е „композирал“ най-личното си пространство. Посреща ни с усмивка на входа, с думите: Welcome to my happy place, my home (Добре дошли в моето щастливо място, в моя дом).



После допълва: И еклектично!

Да, това е модерното жилище на д-р Панче Димитриев. За да го сътвори, ортопедът няма нужда от дизайнери. Залага, при това безпогрешно, на своя усет за дизайн и на… еклектичния стил. Дава свобода на въображението си и умело вплита и разплита злато и сребро, ретро детайли и модерни мебели, съчетава здравия разум с фантазията, хармонията с хаоса. И резултатът е налице!



Входното фоайе ни посреща с духа на една отминала епоха. Скулптура на Александър Македонски ​- а кой друг! ​- пази входа на жилището. Точно срещу него се оглеждаме в модерно огледало ​- то е кръгло, розово, с винтидж конзола. Второ огледало ​- този път винтидж, от Париж, с месингова рамка - наднича над модерен скрин на Kare. По стените се виждат свежи принтове с интерпретациите на Христо Явашев-Кристо, а в допълнение стените са декорирани с ретро тапети на английската марка Cole&Son. Артатмосферата „поддържат“ с финес два кристални полилея. Те са допълнени от три полилея в лазурносин цвят и два изящни аплика артдеко от 1930 г.

„Избрах необичаен сюжет за входа на жилището ​- тапети на марката Cole&Son с мотив театър. Защото животът е театър! Ето тук са Зевс и разбира се, Александър Македонски - човекът, който е световно вдъхновение. Историческата личност, от която можем да се учим на амбиция, точност, правила“, изпреварва въпроса ни Панче Димитриев.

Вече сме в просторната дневна на травматолога. Влизаме в неговия изискан свят: от картините, които провокират всяко сетиво, до изящните мебели в стил "винтидж" или "модерн". Очарованието на всичко тук бързо ни грабва с деликатната си ретро нотка: изкуствено състарени мебели се редуват с аксесоари, а изящни съдове си хармонират със свежи декорации. Принципът, следван в дизайна, е лаконичен: да се създаде изпълнен със светлина интериор - една топла атмосфера, която насърчава взаимодействието между хората в семейството.



Първото усещане от дневната е добрата хармония,

обединила в едно няколко и различни зони. Едната е за кухнята. С всичките си приспособления и екстри, и тук тя е сърцето на дома - място за готвене на храна, но и вид социална зона, където се събират семейството и гостите. „Кухнята трябваше да бъде интегрирана в цялостното пространство. Влизайки в нея, първо виждаш висящ стъклен шкаф със златен обков, наподобяващ стъклена витрина. Идеята беше да „избягам“ от конвенционалната кухня и тя да напомня за барплот - светла, чиста и функционална, винаги с огромен плот за сервиране на приятели“, обяснява шармантният домакин, докато приготвя фреш.

Следват малък бар ​- с плюшена тапицерия и дървен плот ​- и два прозрачни стола от типа ​"чиавари" - дизайн, който отново ни връща към миналия век. „С приятели пием кафе тук, наблюдаваме Родопите, когато е по-студено навън“, казва Панче. В този дом всяко пространство се влива естествено в следващото.

Неволно или не съвсем, центърът на дневната е оформен около носеща колона. „Облякохме я с гипс, а от двете страни поставих тези месингови статуи на африкански жени. Вижте ефекта от допира на благородната патина до месинга. А по периферията, вместо стени, имам моите френски прозорци ​- от пода до тавана, и те са чудесен пример за „диалога“ вътре-вън. Големият въпрос за мен беше къде да сложа картините ​- не мога без тях. Имам цяла колекция от картини на един от най-добрите художници ​- Тони Тодоров. Намерих точното място ​-направо върху скриновете. Важното беше да не са върху стените - ето защо предпочитам тези стъклени „стени“. Дневната зона е оформена ефектно чрез

добрата конфигурация на два срещуположни дивана -

от вътрешната страна е извитият диван от велур, в тютюнев цвят, а отсреща се вижда френски диван, тип "лежанка" - във велурено светлосиво. Ефектът им се подсилва от стол по дизайн на френската легенда Пиер Полен ​- Оrange slice. В съседство се вижда друг причудлив стол ​- с бук​ле, в кафяво, със златни орнаменти. Истинската атракция обаче тепърва предстои и тя е елегантната маса. „Тя е от тип Hollywood Regency на Maison Jansen ​- във форма на ягуар. Изработката ѝ е от истински месинг. В света има само няколко модела на това бижу“, казва с усмивка ортопедът.

В този почти сценичен дизайн не можем да подминем изумителната зелена градина, оживила цялото жилище, „вкарвайки“ природата в него. „Обичам естествените растения: от кактусите до интериорните елхи. Те са важна част от интериора на дома ми. Заедно с екзотичните палми, кокосовата палма и фикуса.“ Този зелен оазис прелива в терасите, оформени като

кът за среща с приятели на открито.



„Исках да имам тези две просторни тераси - едната гледа към тепетата и центъра на града. Другата има прекрасен изглед към Родопите. И двете посоки са много красиви, вечер е прохладно и с приятели често се събираме на питие или вечеря“, споделя ортопедът естет.

Снимки от Валентина Биларева

Между Щип и пловдивските тепета

Прочутият ортопед идва у нас от Северна Македония, по-точно от Щип, който е сред най-старите градове в страната. Архивите пазят документи за него още през първи век, а местността, обитавана днес от жителите му, навремето се наричала Естипеон.

„Липсва ми семейството - майка ми, баща ми и сестра ми с моите племенници - те още живеят там. Но откакто се родиха моите близнаци Филип и Атина, много често ме посещават. Покрай децата почваме да прекарваме доста време заедно“, с радост казва Панче. Разказва ни за фамилията от икономисти, сред които расте. „Майка ми е дипломиран икономист. Работила е на високи позиции в местна библиотека. Баща ми също се е образовал в икономическите среди, но в момента се занимава със земеделие. Мениджмънтът е в кръвта и на моята сестра. Само аз се развих в медицината.

От рано, още в детството, исках да бъда хирург. Не доктор, а хирург“, казва Панче Димитриев. Ето защо идва да учи медицина в Пловдив, където вече има над 14 години опит в най-голямата болница в Южна България УМБАЛ „Свети Георги“. Защитава дисертация на тема „Съвременни методи на лечение на глезенните фрактури“. Днес д-р Димитриев извъpшвa диaгностикa и лeчeниe нa пaциeнти cъс заболявания и травми на опорно-двигателния апарат.

Така остава задълго в града на тепетата.

„Избрах Пловдив, защото това за мен е Вечният град! Градът на вдъхновението! Хората са приятни, тук оформих моите приятелства. Следвах медицина, след това записах дисертация и специализация едновременно. С годините се убедих, че тук, в Пловдив, нивото на медицината е високо. Можем да правим смели операции, досущ като докторите в Европа или в САЩ. Защо да ходя в чужбина, след като чужбина за мен е тук“, разсъждава известният македонец.

Стилът му: съвременен, смел и бохемски

Когато си заговорим за мода, Панче Димитриев изненадващо казва: „Моята страст към модата е откак се помня. Винаги съм се отличавал като стил на обличане, но не съм търсил съзнателно този ефект. Просто нещата се случват спонтанно. И не е необходимо да спазваш правила, за да си в тренда. Имам си моите любими дизайнери и това са Balenciaga, Gucci и Dior - те са вечните музи“.

Описва стила си като съвременен, смел и бохемски. А фотосесиите са неизменна част от живота му.

Последната е с Chevrolet Corvette от 1975-а. „Обичам да се снимам до ретро коли. Следващите ми снимки обаче са на друга вълна - влизам в рекламите на бебешки столчета и колички. Все още не съм показвал моите бебешоци Филип и Атина, но много рекламодатели вече ме канят и искат да промотирам техни детски аксесоари. Така че очаквайте… влизам в ново амплоа!“

Добрият хирург трябва да има очи на орел и сърце на лъв

Знаем, че думата „хирургия“ идва от латински и означава „точна ръка“. Това, което не знаем, е какви качества трябва да притежава човек, за да я „работи“, разсъждава Панче в амплоато си на лекар.

„Точността я поставям на първо място, но освен нея трябва да си прецизен. В нашата работа няма място за компромиси. Бих казал всичко да се прави на 100%, не - на 300%. Защото трябва да гоним максимума, за да постигнем страхотни резултати“, обяснява професионалистът. Днес той следва мисълта на Джон Рей: „Добрият хирург трябва да има очи на орел, сърце на лъв и ръце на жена“.



От д-р Панче Димитриев обаче научаваме още нещо: ортопедът трябва да е сръчен и точен, но и състрадателен. „Не си ли състрадателен, няма как да се случат нещата. Животът в ежедневието ни е труден. Всеки ден имаме нашите спънки, трудности - важно е духът ни да остане на високо ниво. Да не му позволяваме да падне!“

Случаите от неговата медицинска практика, които са докоснали сърцето му, са не един и два. Преди известно време под недобронамерени хейт коментари на статия в социалните мрежи се включила цяла армия от родители, чиито деца е оперирал д-р Димитриев и доволни пациенти. Те защитили доброто име на травматолога, с думите: „Вижте, спрете се! Не ви пожелаваме това да се случи с детето ви. Тогава ще разберете колко добър и значим е този човек!“.

Празнуват първата годинка на близнаците на остров Миконос

Ако не е в операционната зала, Панче Димитриев е някъде по света. ​На някое екзотично кътче. „Обичам да пътешествам - от любимия ми Париж, който е вечно вдъхновение, до Миконос - всичко най-красиво от Гърция е събрано в този остров. Или Маракеш с неговия дълбок мистицизъм. Това са трите ми любими дестинации“, казва чаровният лекар.

Това лято обаче му предстои най-вълнуващата лятна почивка. Панче отива за първи път със своите невръстни малчугани на остров Миконос. „Притеснено ни е как ще пътуваме. Отиваме заедно за първи път. Всички ме съветват - недей, малки са!

Искам Филип и Атина да бъдат с мен там, за да празнуваме първия им рожден ден, на 30 май. Така улавяме и началото на сезона“, вълнува се щастливият родител.