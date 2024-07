Над 40 000 посетиха Midalidare Rock in the Wine Valley 2024

Четвъртото издание на Midalidare Rock In The Wine Valley вече е в историята. Над 40 000 души посетиха Могилово за трите фестивални дни, в които успяха да се докоснат до музиката на банди като Accept, Mr. Big, Saxon, Beast in Black, Axel Rudi Pell, Hammerfall, Steel Panther, O'Reillys and the Paddyhats.и разбира се легендите Deep Purple.

„Благодарим на всички, които бяха част от Midalidare Rock In The Wine Valley тази година. Благодарим Ви за усмивките, за настроението, което създадохте, за това, че за поредна година заедно пазихме чисто. Специално искаме да благодарим на хората от къмпинг зоните, че споделихте тези няколко дни с нас сред красивата природа в лозовата долината на Могилово. Midalidare Rock In The Wine Valley вече не е наш, той е Ваш! Поклон. Ние вече броим дните до следващото издание и очакваме отново да видим усмивките Ви”, споделят организаторите.

Още в първия ден на Midalidare Rock In The Wine Valley 2024, бяха обявени датите за изданието догодина, което ще се проведе между 11 и 13 юли, а първият обявен хедлайнер са Manowar. В продажба вече са билети за целия фестивал през 2025 година, които са на цена от 195 лева. Могат да бъдат намерени в мрежата на Eventim в цялата страна, както и в OMV, Офис 1, Билетен център на НДК, Технополис и Български пощи.

Деца до 12 години влизат без билет. Пълна информация за Midalidare Rock In The Wine Valley - https://midalidarerock.bg