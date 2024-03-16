Опело и погребение на Българския патриарх Неофит

Втори ден на национален траур - България се сбогува и изпраща в последния му път Негово Светейшество българския патриарх и Софийски митрополит Неофит. Той почина на 13 март след продължително боледуване във Военномедицинската академия в София.

В 9.30 ч. в патриаршеската катедрала "Св. Александър Невски" започна заупокойна Света литургия.

След това в 11:30 ч. ще започне опелото на Негово Светейшество българския патриарх и Софийски митрополит Неофит, възглавено от Вселенския патриарх Вартоломей в съслужение с представителите на Поместните православни църкви и с архиереите на Българската православна църква - Българска патриаршия БПЦ-БП).

След края на опелото ще започне траурното литийно шествие от патриаршеската катедрала "Св. Александър Невски", което ще премине по бул. "Г. С. Раковски", бул. "Цар Освободител", бул. "Мария Луиза" и ще завърши пред митрополитската катедрала "Св. Неделя", където ковчегът с тялото на патриарх Неофит ще бъде положен при гроба на екзарх Йосиф, пише dariknews.bg.

Полицията в София предприема специални мерки за осигуряване реда и пътната безопасност около храм-паметника „Свети Александър Невски“ и църквата „Света Неделя“.

БГНЕС



БГНЕС





Самият дядо Неофит е пожелал неговият последен дом да бъде именно църквата „Света Неделя“, храмът, в който той служеше като Софийски митрополит и където отслужи първата си света литургия като патриарх.

От Светия синод са се съобразили с това желание.

БГНЕС



Във вчерашния ден (15 март) с отслужването на трисагий, заупокойна молитва, в патриаршеската катедрала "Св. Александър Невски" започна поклонението пред тленните останки на Негово Светейшество българския патриарх и Софийски митрополит Неофит, което продължи през целия ден и до късно вечерта.

Всички православни християни вчера можеха да се поклонят и да се простят с упокоилия се предстоятел на родната ни Православна църква. В патриаршеската катедрала свещеници от Софийската епархия през целия ден четоха светото Евангелие, а вярващи се редяха в храма и извън него, за да се поклонят пред Негово Светейшество българския патриарх и Софийски митрополит Неофит.

На 14 март, пък, митрополити от Светия синод на Българската православна църква - Българска патриаршия (БПЦ-БП), свещенослужители и миряни се поклониха пред тленните останки на Негово Светейшество българския патриарх и Софийски митрополит Неофит, които бяха изложени в храма "Св. Марина", в двора на Софийската митрополия.