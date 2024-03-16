НА ЖИВО България скърби: Изпращаме патриарх Неофит в последния му път СНИМКИ
- 09:30, 16.03.2024
- 10:01, 16.03.2024
- 250
- 3
Опело и погребение на Българския патриарх Неофит
Втори ден на национален траур - България се сбогува и изпраща в последния му път Негово Светейшество българския патриарх и Софийски митрополит Неофит. Той почина на 13 март след продължително боледуване във Военномедицинската академия в София.
В 9.30 ч. в патриаршеската катедрала "Св. Александър Невски" започна заупокойна Света литургия.
След това в 11:30 ч. ще започне опелото на Негово Светейшество българския патриарх и Софийски митрополит Неофит, възглавено от Вселенския патриарх Вартоломей в съслужение с представителите на Поместните православни църкви и с архиереите на Българската православна църква - Българска патриаршия БПЦ-БП).
След края на опелото ще започне траурното литийно шествие от патриаршеската катедрала "Св. Александър Невски", което ще премине по бул. "Г. С. Раковски", бул. "Цар Освободител", бул. "Мария Луиза" и ще завърши пред митрополитската катедрала "Св. Неделя", където ковчегът с тялото на патриарх Неофит ще бъде положен при гроба на екзарх Йосиф, пише dariknews.bg.
Полицията в София предприема специални мерки за осигуряване реда и пътната безопасност около храм-паметника „Свети Александър Невски“ и църквата „Света Неделя“.
БГНЕС
БГНЕС
Самият дядо Неофит е пожелал неговият последен дом да бъде именно църквата „Света Неделя“, храмът, в който той служеше като Софийски митрополит и където отслужи първата си света литургия като патриарх.
От Светия синод са се съобразили с това желание.
БГНЕС
Във вчерашния ден (15 март) с отслужването на трисагий, заупокойна молитва, в патриаршеската катедрала "Св. Александър Невски" започна поклонението пред тленните останки на Негово Светейшество българския патриарх и Софийски митрополит Неофит, което продължи през целия ден и до късно вечерта.
Всички православни християни вчера можеха да се поклонят и да се простят с упокоилия се предстоятел на родната ни Православна църква. В патриаршеската катедрала свещеници от Софийската епархия през целия ден четоха светото Евангелие, а вярващи се редяха в храма и извън него, за да се поклонят пред Негово Светейшество българския патриарх и Софийски митрополит Неофит.
На 14 март, пък, митрополити от Светия синод на Българската православна църква - Българска патриаршия (БПЦ-БП), свещенослужители и миряни се поклониха пред тленните останки на Негово Светейшество българския патриарх и Софийски митрополит Неофит, които бяха изложени в храма "Св. Марина", в двора на Софийската митрополия.
Водещи новини
Коментари
Отговор на коментара написан от Премахни
Пренасят тленните останки на патриарха с лафет,използван за погребение16.03.2024 | 10:06
Погребението на Цар Борис III https: //pik.bg/%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%8F%D1%82-%D1%82%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B8-%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B0-%D1%81-%D0%BB%D0%B0%D1%84%D0%B5%D1%82-%D0%B8%D0%B7%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B7%D0%B2%D0%B0%D0%BD-%D0%B7%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D1%82%D0%BE-%D0%BD%D0%B0-%D1%86%D0%B0%D1%80-%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81-iii-news1220931.html
ПЪРВО В ПИК:Посланик Митрофанова на траурната церемония за патриарх16.03.2024 | 09:55
Патриарх Неофит (СНИМКИ) https: //pik.bg/%D0%BF%D1%8A%D1%80%D0%B2%D0%BE-%D0%B2-%D0%BF%D0%B8%D0%BA-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%B7%D0%B0-%D0%BF%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B0%D1%80%D1%85-%D0%BD%D0%B5%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%82-%D1%81%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%BA%D0%B8-news1220929.html
Митрополит Антоний:Ще присъства главата на Украинската Православна цър16.03.2024 | 09:52
Църква https: //pik.bg/%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82-%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B9-%D1%89%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%8A%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0-%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0-%D1%86%D1%8A%D1%80%D0%BA%D0%B2%D0%B0-news1220927.html