Легендарният спортен журналист Крум Савов и приятел на "Марица" гостува в подкаста на Sportal.bg. Пред водещия Филип Друмчев създателят на култовото предаване "Спортен свят" разказа много истории и коментира куп теми.

Една от тях беше прословутият скандал в "Арена София", когато величието в тениса Новак Джокович не чу желаната от него песен - "Луда по тебе" на попфолк звездата Камелия.

"Колкото и всички да обичаме Григор, основната част от интереса и манията беше заради Джокович. Това, което аз знам е, че предварително е забранено. Цял месец по-рано е имало организация за това Камелия да бъде в залата, да е изненада, тя да му го изпее. В смисъл това да бъде черешката на тортата.

И тук идва ролята на личния агент и гуру, на човека, който определя почти всичко извън спортно-техническата част около Григор Димитров - спонсорски договори, медийни изяви, участия в турнири, идване за "София Оупън", включване за "Купа Дейвис" или невключване, отношения с федерацията. Всичко това се ръководи от мениджъра Георги Стоименов. Човек женен за Катя Малеева, човек, който е до Григор от десет години, човек, който си е заслужил тази привилегия да бъде "вся и всьо". Дали ще е с Lacoste или с агенцията на Федерер, отново го определя този човек. За добро или за лошо, той определя политиката на тим "Димитров".

Той е преценил, че попфолк парче, Камелия, "Луда по тебе" и Ноле ще бъде цитирам: "Too much". Под "Too much" най-вероятно разбира изместване на фокуса, на центъра на внимание, на малко чалга звучене в неговите уши, въпреки че аз смятам, че това парче не е чалга, защото и текстът му е хубав, и мелодията се оказа гръцка, минала през Лепа Брена и стигнала до Камелия.

В този смисъл аз не понасям чалга, не влизам в чалга заведение, не слушам и на харесвам чалга. Смятам, че особено пошлите гнусни и гадни текстове и една категория изпълнители са една от причините да имаме провалени поколения и да се профанизира, чалгализира и мутризира нашето общество - силикони, джуки и простащина.

Обаче това само по себе си щеше да бъде просто едно симпатично финалче на цялото шоу. Тоест, било е забранено на DJ Мартен Роберто, той затова се виждаше в небрано лозе, в началото се правеше на интересен, малко дори надменно, защото знаеше, че този, който поръчва музиката, е платил да няма угаждане на Ноле.

Смятам, че беше тъпо, неадекватно и обидно - човекът ти се моли: "Айде, друже, събуди се малко...". 30 секунди, 20 секунди, 10 секунди. Молиш се за 10 секунди! И ти ги нямаш. Пусни му 10 секунди, така или иначе запя акапелно. И какво? Чалгализира ли ги тези 12 000 там", каза популярният журналист.