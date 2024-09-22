Кои са водачите на листи на "ДПС - Ново начало"
- 16:15, 22.09.2024
- 625
- 0
"ДПС - Ново начало" регистрира листите си за депутати в районните избирателни комисии в цялата страна. На челните позиции са опитни депутати и представители на местната власт от ДПС. Лидерът на ДПС Делян Пеевски ще води две листи - в Благоевград и Хасково. Коалиционният партньор на ДПС от "Български глас" Георги Попов ще води листата в Перник.
Ето и всички водачи:
01 Благоевград - Делян Славчев Пеевски
02 Бургас - Исмаил Юсмен Осман
03 Варна - Йордан Кирилов Цонев
04 Велико Търново - Йордан Кирилов Цонев
05 Видин - Цветан Иванов Енчев
06 Враца - Иво Севдалинов Цанев
07 Габрово - Хасан Илияз Хаджихасан
08 Добрич - Ертен Белгинова Анисова
09 Кърджали - Ерол Емин Мюмюн
10 Кюстендил - Николай Георгиев Златарски
11 Ловеч - Атидже Байрямова Алиева-Вели
12 Монтана - Димитър Иванов Аврамов
13 Пазарджик - Искра Димитрова Михайлова-Копарова
14 Перник - Георги Захаринин Попов
15 Плевен - Димитър Иванов Аврамов
16 Пловдив-град - Станислав Димитров Анастасов
17 Пловдив-област - Байрам Юзкан Байрам
18 Разград - Севджан Мустафов Съдкъев
19 Русе - Атидже Байрямова Алиева-Вели
20 Силистра - Хамид Бари Хамид
21 Сливен - Хюсеин Хасан Хафъзов
22 Смолян - Халил Реджепов Летифов
23 МИР София - Едиз-Ханиф Баязидов Саидов
24 МИР София - Рахим Зафер Юмерефенди
25 МИР София - Искра Димитрова Михайлова-Копарова
26 София-област - Калин Георгиев Стоянов
27 Стара Загора - Халил Реджепов Летифов
28 Търговище - Неждет Джевдет Шабан
29 Хасково - Делян Славчев Пеевски
30 Шумен - Хамид Бари Хамид
31 Ямбол - Сейфи Сабри Мехмедали