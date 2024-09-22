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Кои са водачите на листи на "ДПС - Ново начало"

  • 16:15, 22.09.2024
    • https://www.marica.bg/balgariq/obshtestvo/koi-sa-vodachite-na-listi-na-dps-novo-nachalo Marica.bg
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Делян Пеевски    |    Снимка: БГНЕС

"ДПС - Ново начало" регистрира листите си за депутати в районните избирателни комисии в цялата страна. На челните позиции са опитни депутати и представители на местната власт от ДПС. Лидерът на ДПС Делян Пеевски ще води две листи - в Благоевград и Хасково. Коалиционният партньор на ДПС от "Български глас" Георги Попов ще води листата в Перник. 

Ето и всички водачи:

01 Благоевград - Делян Славчев Пеевски

02 Бургас - Исмаил Юсмен Осман

03 Варна - Йордан Кирилов Цонев

04 Велико Търново - Йордан Кирилов Цонев

05 Видин - Цветан Иванов Енчев

06 Враца - Иво Севдалинов Цанев

07 Габрово - Хасан Илияз Хаджихасан

08 Добрич - Ертен Белгинова Анисова

09 Кърджали - Ерол Емин Мюмюн

10 Кюстендил - Николай Георгиев Златарски

11 Ловеч - Атидже Байрямова Алиева-Вели

12 Монтана - Димитър Иванов Аврамов

13 Пазарджик - Искра Димитрова Михайлова-Копарова

14 Перник - Георги Захаринин Попов

15 Плевен - Димитър Иванов Аврамов

16 Пловдив-град - Станислав Димитров Анастасов

17 Пловдив-област - Байрам Юзкан Байрам

18 Разград - Севджан Мустафов Съдкъев

19 Русе - Атидже Байрямова Алиева-Вели

20 Силистра - Хамид Бари Хамид

21 Сливен - Хюсеин Хасан Хафъзов

22 Смолян - Халил Реджепов Летифов

23 МИР София - Едиз-Ханиф Баязидов Саидов

24 МИР София - Рахим Зафер Юмерефенди

25 МИР София - Искра Димитрова Михайлова-Копарова

26 София-област - Калин Георгиев Стоянов

27 Стара Загора - Халил Реджепов Летифов

28 Търговище - Неждет Джевдет Шабан

29 Хасково - Делян Славчев Пеевски

30 Шумен - Хамид Бари Хамид

31 Ямбол - Сейфи Сабри Мехмедали

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