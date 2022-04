Журналист от „Евронюз“ зададе въпроси на английски и Кирил Петков и Асен Василев отговориха също на английски без превод на български. Макар че пресконференцията от 27-ми април 2022 г. беше в България, а те са български политици. Затова Беновска шеговито попита на английски „And another very important question from Bulgaria!“ (и още един много важен въпрос от България). Асен Василев схвана иронията и отговори така:

Асен Василев: Може и на български

Илиана Беновска: Днес хиляди камиони окупираха София, Варна, Пловдив, други градове! Също и рейсове! Никой от вас не слезе да им обърне никакво внимание. Не се ли интересувате какво се случва в тази държава?

Кирил Петков: Напротив! Аз имах директен разговор с част от протестиращите. И се уговорихме за сряда. Те са поканени в МС, където ще бъдат поканени и министър Караджов и министър Василев, да обсъдим всичките теми! Това, което не знаеха част от тях в интерес на истината, че плащанията от 650 милиона ще се случат през тази седмица. Защото те не знаеха, че отнема време от решението в парламента до самото плащане. Другите тези ще ги дискутираме в сряда. Така че няма го този момент – българска протестираща група, на която да не сме обърнали внимание с директно виждане.

Илиана Беновска: Но това не бяха пътищарите, а превозвачите! В случая камионите искат бензин!

Асен Василев: Не, камионите искат да не плащат ТОЛ – такси! Ще плащат!

Илиана Беновска: И биодобавка!

Кирил Петков: И другото, което те искат, пътят на „Витиня“ да бъде променен. Доколкото знам вчера пак имаше катастрофа там. Така че тази част от техния проблем вече се решава!