Катастрофа с моторист блокира пътя София - Варна 19:30, 25.07.2023 19:37, 25.07.2023 https://www.marica.bg/balgariq/obshtestvo/katastrofa-s-motorist-blokira-patq-sofiq-varna Marica.bg Marica.bg 599 0 Принтирай Снимката е илюстративна | Снимка: iStock Катастрофа между автомобил и мотор блокира изхода на Велико Търново. Инцидентът е станал около 18 часа. Към момента пътят е затворен, информира nova.bg. Само преди ден на същото място имаше отново катастрофа с мотоциклетист и автомобил. СВЪРЗАНИ НОВИНИ Моторист блъсна полицай във Врачанско и избяга 23:1524.07.2023