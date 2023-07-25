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Катастрофа с моторист блокира пътя София - Варна

  • 19:30, 25.07.2023
  • 19:37, 25.07.2023
    • https://www.marica.bg/balgariq/obshtestvo/katastrofa-s-motorist-blokira-patq-sofiq-varna Marica.bg
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Снимката е илюстративна    |    Снимка: iStock

Катастрофа между автомобил и мотор блокира изхода на Велико Търново. Инцидентът е станал около 18 часа.

Към момента пътят е затворен, информира nova.bg.

Само преди ден на същото място имаше отново катастрофа с мотоциклетист и автомобил. 

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