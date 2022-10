Кандидат-депутатът от "Възраждане" Емил Янков, който за втори път за една бройка не успя да стане част от парламента, направи своеобразен стриптийз. Пловдивчанинът, който по професия е таксиджия, танцува на класиката "You can leave your hat on" и си смъква еротично сакото.



Клипът е качен в туитър в страница, озаглавена Forza Elena Guncheva. Първите няколко секунди самият Янков упражнява правото си на глас, а след това започват стриптийз емоциите. Въпреки, че не се добра до депутатско кресло, таксиджията танцува и има настроение.



Може да видите целият танц по-долу.