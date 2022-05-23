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Изписаха от болницата патриарх Неофит

  • 15:54, 23.05.2022
  • 16:29, 23.05.2022
    • https://www.marica.bg/balgariq/obshtestvo/izpisaha-ot-bolnicata-patriarh-neofit Marica.bg
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Българският патриарх Неофит   

Негово Светейшество Българският Патриарх и Софийски Митрополит Неофит бе изписан от УМБАЛ „Софиямед“ днес. Той бе приет в лечебното заведение заради счупване на горната част на лявата бедрена кост и бе успешно опериран от екипа на д-р Бисер Бончев.

След интервенцията му бяха извършени рехабилитационни процедури с оглед неговото възстановяване, които ще продължат и в патриаршеския дом при Софийска света митрополия, където Негово Светейшество се прибра днес.

 

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