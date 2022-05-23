Изписаха от болницата патриарх Неофит

Негово Светейшество Българският Патриарх и Софийски Митрополит Неофит бе изписан от УМБАЛ „Софиямед“ днес. Той бе приет в лечебното заведение заради счупване на горната част на лявата бедрена кост и бе успешно опериран от екипа на д-р Бисер Бончев.

След интервенцията му бяха извършени рехабилитационни процедури с оглед неговото възстановяване, които ще продължат и в патриаршеския дом при Софийска света митрополия, където Негово Светейшество се прибра днес.