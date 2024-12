Популярният ютубър Любо Жечев, прочул се с разследванията на "Исторически парк", се оказа с изтрит канал. Новината съобщи самият той във фейсбук.

"Някой ми хакна YouTube канала през имейла на един от монтажистите, който беше Editor и докато го махна, са пуснали някакъв лайв. Преди малко получих съобщение, че каналът е изтрит. Here we go again", написа бодряшки Жечев.