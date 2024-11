Фокус режим и нови функции: Как актуализацията на ChromeOS ще подобри производителността ви

Google пусна ChromeOS M130 в стабилна версия, което означава, че актуализацията вече е на път към вашия Chromebook, ако все още не сте я получили.

Най-новата версия на операционната система идва с дълъг списък от нови функции.

Започваме с панела Focus, чрез който можете бързо да активирате или деактивирате режима „Не ме безпокойте“.

Там създавате нови или да избирате от съществуващи задачи в Google, както и можете да слушате музика в специален режим. Google също така улеснява вмъкването на емотикони, GIF файлове и дори връзки към Google Drive с новия пряк път Launcher + f на M130. Освен това физическият клавиш за бързо вмъкване на Samsung Galaxy Chromebook Plus ще бъде наличен и на повече устройства, които ще излязат на пазара през следващата година.

За да се съкрати времето, необходимо за намиране на конкретни файлове, Google добави раздел Suggestions (Предложения) в Tote. Това е пространството, където ще намерите най-скоро свалените елементи и последните снимки на екрана. Сега вече ще можете да получавате достъп до всичките си файлове в Drive със звезди директно в ChromeOS, дори когато сте офлайн.

Ако искате всеки път, когато включите компютъра си, да продължите оттам, откъдето сте спрели, можете да активирате Welcome Recap в Настройки. Тази опция ще ви позволи да преглеждате и незабавно да възстановявате приложения и раздели от предишната си сесия.

Ако използвате своя Chromebook за запис на видеоклипове или аудио, можете да се възползвате от функцията за микрофон в студиен стил на ChromeOS M130.

Тя предлага „усъвършенствано балансиране, възстановяване на фини детайли и адаптиране на помещението“ към ефектите за потискане на шума и другите стандартни функции на микрофона.

Освен това можете да използвате захранваното с изкуствен интелект приложение Recorder на Google.

To дебютира с новата операционна система. Разполага с възможности за преобразуване на речта в текст, създавайки транскрипции, които обозначават всеки говорител, както и обобщава записаното съдържание, пише kaldata.com.

ChromeOS M130 интегрира и ефектите на външния вид в контролите за видеоразговори на платформата, добавя поддръжка на множество календари и ви позволява да премествате прозорците „картина в картината“ (PiP) от едната страна на екрана, за да освободите място.

Ако имате устройство Chromebook Plus, ще можете да получите достъп до функция с изкуствен интелект, наречена Help me read. Тя улеснява намирането на информация във всеки текст, който четете в браузъра или в галерията.