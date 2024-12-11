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Екшън! Хванаха известен автоджамбазин в София

  • 23:15, 11.12.2024
  • 23:27, 11.12.2024
    • https://www.marica.bg/balgariq/obshtestvo/ekshan-hvanaha-izvesten-avtodjambazin-v-sofiq Marica.bg
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Снимката е илюстративна. Снимки от Getty images и Marica.bg.   

Столичните полицаи задържаха известен автокрадец. Това научи NOVA от свои източници. Той е известен с прякора си Гарвана.

43-годишният мъж има предишни присъди за същото престъпление. В момента е задържан за кражба на високопроходим автомобил. 

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