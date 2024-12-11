Екшън! Хванаха известен автоджамбазин в София 23:15, 11.12.2024 23:27, 11.12.2024 https://www.marica.bg/balgariq/obshtestvo/ekshan-hvanaha-izvesten-avtodjambazin-v-sofiq Marica.bg Marica.bg 456 0 Принтирай Снимката е илюстративна. Снимки от Getty images и Marica.bg. Столичните полицаи задържаха известен автокрадец. Това научи NOVA от свои източници. Той е известен с прякора си Гарвана. 43-годишният мъж има предишни присъди за същото престъпление. В момента е задържан за кражба на високопроходим автомобил.