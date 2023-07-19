Единодушно ВСС гласува отстраняването на Ясен Тодоров
- 15:06, 19.07.2023
- 15:11, 19.07.2023
- 733
- 1
Той остава редови следовател.
Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет (ВСС) освободи Ясен Тодоров като заместник-директор на Националното следствие. Той остава редови следовател в НСлС.
Всички деветима членове на ВСС подкрепиха предложението на и.ф. главния прокурор Борислав Сарафов. Решението бе взето без дебат.
Водещи новини
Коментари
Отговор на коментара написан от Премахни
1 коментар
Буля Темида19.07.2023 | 15:26
Като е редови му възложете 30-40 дела,за да ги разследва ЕДНОВРЕМЕННО.Възможно е...Ако ли не-сбогом,Гергино... Никой не е незаменим!!!