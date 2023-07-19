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Единодушно ВСС гласува отстраняването на Ясен Тодоров

  • 15:06, 19.07.2023
  • 15:11, 19.07.2023
    • https://www.marica.bg/balgariq/obshtestvo/edinodushno-vss-glasuva-otstranqvaneto-na-qsen-todorov Marica.bg
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Ясен Тодоров    |    Снимка: БГНЕС

Той остава редови следовател.

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет (ВСС) освободи Ясен Тодоров като заместник-директор на Националното следствие. Той остава редови следовател в НСлС.

Всички деветима членове на ВСС подкрепиха предложението на и.ф. главния прокурор Борислав Сарафов. Решението бе взето без дебат.

ясен тодоров шеф национална следствена служба борислав сарафов
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1 коментара

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Коментари

Отговор на коментара написан от Премахни

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1 коментар
Буля Темида

Буля Темида

19.07.2023 | 15:26

Като е редови му възложете 30-40 дела,за да ги разследва ЕДНОВРЕМЕННО.Възможно е...Ако ли не-сбогом,Гергино... Никой не е незаменим!!!

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