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Двама се удавиха за ден в Бургаско

  • 10:30, 08.08.2024
    • https://www.marica.bg/balgariq/obshtestvo/dvama-se-udaviha-za-den-v-burgasko Marica.bg
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Снимката е илюстративна    |    Снимка: Getty images

Мъж и жена се удавиха в Бургаско в един ден, пише dariknews.bg. Единият случай е от Бургас, а другият – от Черноморец.

На 7 август е подаден сигнал за удавена жена на плаж "Черноморец-юг". Установено е, че това е 56-годишна софиянка. Тялото ѝ е откарано за аутопсия. 

При друг случай - отново на 7 август, е подаден сигнал за мъж, скочил в морето от бургаския мост, и викал за помощ на Централен плаж. В безпомощно състояние, той бил изваден от спасител на плажа. Установено е, че е 49-годишен.

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