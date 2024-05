„Безпрецедентен акт на българската културна дипломация“ – така във Виена определят гала концерта, който ще се състои на 25 май в зала „Брамс“, Музикферайн, Виена

В Bösendorfer Salon в Музикферайн се проведе официалното представяне на “Гала на Българската култура и музика”, която ще се състои утре вечер в зала „Брамс“ на легендарната зала "Музикферайн".

Интереса във Виена е огромен и билетите са разпродадени. Концертът се провежда под патронажа на извънредният и пълномощен посланик на Република България в Република Австрия Десислава Найденова-Господинова. В залата присъствие са потвърдили посланици и официални лица от 7 европейски държави, членове на държавното ръководство на Австрия и администрацията на Виена.

















В деня на официалният празник на България – 24 май 2024 г. в Bösendorfer Salon в Музикферайн, артистичните директори на събитието – пианистката от Пловдив Донка Ангъчева и австрийската цигуларка Лидия Байч представиха на медии и официални гости всички участници в концерта и каузата на фондация „Заедно в час“. Събитието е изцяло благотворително и всички приходи от билети отиват за фондацията, която се грижи за равноправен достъп до образование на всяко българско дете.











На пресконференцията Нели Колева, ръководител “Стратегически партньорства“ на фондация „Заедно в час“ сподели: „Вече 14 години Заедно в час инвестира в българските учители, в тяхната подготовка и подкрепа, защото всички международно изследвания ни показват, че от качеството на учителите зависи преживяването и ученето на учениците във всяко едно училище Благодарим много за възможността да сме кауза на това събитие! Освен съпричастност, това показва и още нещо много важно – образованието винаги е общностна кауза – то не може да бъде кауза само на един човек, или на една организация“.

“Гала на българската култура и музика“ е част от артистичната инициатива на Донка Ангъчева „Изкуството продължава да живее“ (Die Kunst Lebt Weiter).













По повод празника, в резиденцията на Българското Посолство, извънредният и пълномощен посланик на Република България в Република Австрия Десислава Найденова-Господинова даде прием за артистите и честити празника, като подчерта, че 24 май е един истински празник на духа и на духовното извисяване, който е уникален по рода си и с който България става част от духовната съкровищница на Европа и света. „С Гала-концерта отдаваме почит на българския принос към европейската култура и той е вдъхновяващ пример за културно сътрудничество, което е един от стълбовете на двустранните отношения между България и Австрия“, посочи посланик Найденова. Тя отбеляза още, че чрез културата и знанието градим мостове към другите и за тях граници няма.







На прес събитието в Музикферайн присъстваха представители на ORF и още много австрийски медии, както и разбира се музикалните звезди, участници в „Гала на българската култура и музика“ - невероятна певица Мария Илиева, диригента Росен Гергов, българката от Виенска филхармония Даниела Иванова, големите австрийски оперни звезди Андреас Шагер и Гюнтер Гройсбьок, фантастичната поп звезда на Австрия Цезар Сампсън, обоиста на софийска филхармония Вълчан Вълчанов – Чани, вълшебния кавалджия Недялко Недялков, чудесната виолончелистката Теодора Митева, тенора и водещ в на собствено шоу в Българска национална телевизия Марио Николов, флейтистаката Шантал Рамона Фейт, вилончелиста Себастиян Бру, прима балерината на Виенската опера Людмила Коновалова и модераторите на концерта - българската журналистка Мия Сантова и австрийският актьор Маркус Фрайщетер. В залата бяха и прекрасните композитори Милен Кукошаров и Георги Андреев, чиито произведения са включени в програмата на концерта. Липсваше само голямата звезда Влади Ампов – Графа, който поради “burnout” (както се казва последното му парче) график пристига във Виена в деня на концерта.

Веднага след прес събитието, артистите се оправиха на целодневна репетиция, за която вдъхновено от благородната кауза българското посолство предостави сградата си в историческият център на Виена.

Повече за артистите и каузата

За Донка Ангъчева:

Първия си урок по пиано Донка Ангъчева взима на петгодишна възраст, а на десет изнася концерт с Пловдивска филхармония. Образованието си завършва в класа на легендарния професор Хайнц Меджиморец във Виенския университет за музика и сценични изкуства (MDW). Следва и следдипломно обучение в La Chapelle Musicale Reine Elisabeth при световноизвестния квартет Artemis, както и още една важно обучение (във Виена) – камерна музика за пианисти при Аведис Куюмджиян.

Днес Донка Ангъчева е един от най-ярките и виртуозни европейски пианисти, носител на награди от десетки световни конкурси и част от суперпрестижната селекция Bösendorfer Artist. Солист на филхармониите на Виена, Пловдив, Байройт, Фокланд, Еквадор, Орфеус и много други.

През 2020 година Донка Ангъчева изнася концерт като солист в легендарната виенска зала Musikverein заедно с членове на Виенската филхармония.

В годините на ковид пандемията Донка създава инициативата Die Kunst in Österreich lebt weiter („Изкуството в Австрия продължава да живее“) – серията от изящни онлайн концерти, които дават огромен смисъл на артисти и публика и събират значителна сума за австрийските музиканти, поставени като всички свои колеги в принудителна почивка. През 2023 година Die Kunst in Österreich lebt weiter започна да се провежда пред публика, като запази идеята приходите от билети да отиват за добра кауза. Така ще бъде и през 2024 година.

Донка Ангъчева е преподавател, жури и ментор в телевизионния формат на ORF „Звезди и таланти от Леона Кьониг“. Има издадени 9 албума и над два милиона и половина слушания в Spotify, което е огромно постижение за класически музикант.

Донка е поддръжник на различни социални и културни каузи. Рекламно лице на бижутата Bucherer.

През 2023 година във Виена и в родния й град Пловдив, в препълнени кино салони, беше представен филмът „Appassionata“, който Георги Тошев в екип с оператора Борис Пинтев и режисьора и монтажист Калояна Климентова посвети на живота и изкуството на Донка Ангъчева.

През 2023 година Донка Ангъчева е отличена с приза „Жена на годината“ в категория „Изкуство и култура“ на Look business awards.

През октомври същата година Донка е сред дамите, които говорят на Forbes Women Forum 2023 – The sky is the limit.

В началото на 2024 г. Донка Ангъчева беше включена в класация на Forbes „Топ 70“ на знаменитостите на 2023 година.

През 2024-та, Донка бе официално приета за член на управителния съвет на много престижното „Internationale Chopin Gesellschaft“ (Международно дружество Шопен).

Донка е омъжена, име две дъщери.

За Лидия Байч:

Лидия Байч е австрийска цигуларка, една от най-ярките звезди на съвременната класическа музика. Тя е сред най-универсалните изпълнителки на нашето време, очаровала е почитатели на музиката по цял свят със своите задълбочени и експресивни интерпретации. Родената в Санкт Петербург звезда получава първите си уроци по цигулка от своя дядо, когато е едва на 4 години. На 8-годишна възраст печели първия си международен конкурс, а когато е на 16 г., е отличена като „Европейски музикант на годината“.

Свирила е буквално по цял свят – от Европа и Азия, през Южна Америка и САЩ, до Южна Африка и Индия и ден след ден трупа все по-голяма слава и международно признание. Концертира в най-престижните зали по света с изключителни диригенти и едни от най-изявените оркестри – Нюйоркската филхармония, Филхармонията на Санкт Петербург, Филхармонията на Токио, Виенските симфоници, Националния оркестър на Франция, Филхармонията на Малайзия и много други.

Лидия свири на цигулка, изработена от Жан Батист Вийом през 1860 г. Страстен изпълнител на камерна музика, тя концертира с много колеги и е участник в редица фестивали. Заставала е рамо до рамо на сцената с разкошни оперни певци и има издадени компактдискове. Журира в престижния цигулков конкурс „Йехуди Менухин“ и „Евровизия“ и е професор във Виенския университет за музика и изкуство. Работи с различни асоциации и фондации за насърчаване на млади музиканти и помага за учредяването на стипендии в тяхна подкрепа.



Лидия e омъжена за тенора Андреас Шагер и е майка на двама синове.

За фондация „Заедно в час“:

Фондация “Заедно в час” е създадена през 2010 г. и работи за осигуряването на равен достъп до качествено образование на всяко дете в България.

Мисията на организацията е да развива нови учители, да подкрепя училищни екипи и да изгражда партньорства за въвеждането на добри практики в образователната система.

В периода 2011 - 2024 г. над 700 нови учители преминават през първата програма на “Заедно в час” - “Нов път в преподаването”. В рамките на две години те получават подкрепа и обучения да преподават в училища с ученици от уязвими общности и да опознават пряко предизвикателствата в образователната система. Близо 80% от тези учители продължават да работят в образованието дългосрочно като учители, директори, образователни експерти и др.

През 2020 г. Фондацията стартира новата си програма “Училища за пример” за цялостна подкрепа и професионално развитие на училищни екипи. Програмата подкрепя училищата в разработването и прилагането на устойчиви и ефективни практики за преподаване и управление, които допринасят за успеха на всеки ученик. До момента близо 100 училища от цялата страна са преминали през програмата.

Третата програма на “Заедно в час” “Учим заедно” започва през 2021 г. и цели да стимулира училищата да предложат и приложат работещи решения, които допринасят за наваксване на пропуските в знанията и уменията на учениците, натрупани по време на пандемията.

Паралелно с трите програми “Заедно в час” непрекъснато търси начини за създаването и споделянето на все повече успешни примери, които илюстрират ефективни начини за подобрение на резултатите на отделни ученици, класни стаи, училища и общности. Сред успешните проекти и инициативи в тази посока са разработването на учебни материали за деца с различен майчин език; сайтът за споделяне на практики от учители за учители prepodavame.bg, регионални форуми за учене между учители; практически наръчници, бели книги и конференции за умения на 21 век, компетентности и професионални учебни общности.

“Заедно в час” активно участва в работни групи, свързани с политики в сферата на образованието, изготвя становища и обединява силна общност от настоящи участници, възпитаници на програмите, училища и стратегически партньори от всички сектори, за да подкрепя въвеждането на нови политики и практики за подобряване на образованието и успеха на всяко дете.

“Заедно в час” е създадена по инициатива и с щедрата финансова подкрепа на фондация „Америка за България“ и е част от международната мрежа Teach For All.