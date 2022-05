Добрин Векилов-Дони е звездният рожденик днес

Роден е на 7 май 1967 г. в София, България. Учи фармация в Медицинска академия, но страстта му към музиката надделява. От 1988 г. до 1992 г. учи пеене, при маестро Стефан Анастасов, а след това специализира при маестра Христина Ангелакова. Занимава се професионално с музика от 1989 г. Започва кариерата си като басист и вокалист в групите „Атлас“ и „Медикус“. Заедно с Момчил Колев сформира дуета Дони и Момчил. В началото на 21 век прави дуетни изпълнения и със съпругата си Антоанета Добрева-Нети.



Дони и Момчил са първите български изпълнители, излъчени по MTV, с песента им, „Ближи си сладоледа“. Песента на Дони, „Уморени крила“ се качва в Топ 10 на холандския „Билборд“. Видеоклипове на Дони се излъчват и по френския музикален канал МСМ, а английското музикално списание „Q“ причислява дуета Дони и Момчил към най-успешните световни групи на 1997 г. заедно с U2 и Oasis. Песента на Дони “Нестинарка” е издадена в милионен тираж, като част от международния проект “Sounds like a new Europe”.



След 2001 година, работи със своята съпруга Нети, за която създава албума „Нети“, с хит-сингъла „Луната спи“. Следващата година излиза и албумът му „Естрада“, с кавър версии на вечни български песни. От него са хит-синглите „Тази вечер, аз съм хубава“ (с Нети) и „Спри до мен“ – виртуален дует, с покойната Леа Иванова. През 2005 г. излиза албумът „Този филм“ с хит-синглите, „Покажи ми“, „Страхотен ден“, „Помощ, обичам те“ и „Този филм“. През 2007, 2008 и 2009 г. Дони участва в трите сезона на Мюзик Айдъл, като в първото и третото издание е член на журито, а във второто и третото – музикален продуцент на предаването.

През 2014 г. Дони е музикален продуцент на шоуто за таланти Големите надежди, на шоуто Като две капки вода и на третия сезон на The X Factor Bulgaria.

През 2015 година, Дони е музикален продуцент на третия сезон на Като две капки вода, на шоуто И аз го мога, както и на четвъртия сезон на The X Factor.

През 2016 г. Дони е музикален продуцент и жури в четвъртия сезон на шоуто Като две капки вода.

В началото на 2017 г. Дони дублира на български Гаргамел от филма „Смърфовете“ 3: „Изгубеното селце“. През 2017 г. Дони е музикален продуцент на Като две капки вода и на 5-ия сезон на The X Factor Bulgaria. През 2018 и 2019 г. е музикален продуцент на Като две капки вода в шестия и седмия сезон на шоуто. През 2019 г. е музикален продуцент на Маскираният певец. През 2020 г. е музикален продуцент на осмия сезон на “Като две капки вода” и втория сезон на “Маскирания певец”.



В началото на 2013 г. основава супергрупата Фондацията, с Кирил Маричков, Иван Лечев, Славчо Николов и Венко Поромански. През 2013 година, те изнасят много концерти в България, последвани от турне в САЩ и Канада.

През 2014 г. след поредица концерти в България, Фондацията отново заминават на турне в САЩ и Канада. На 10 ноември Фондацията изнасят концерт пред 15000 души, в зала „Арена Армеец“, в София.

През 2015 г. Фондацията правят концертно турне в Европа. В същата година концертират и в Тел-Авив. През месец февруари 2016 г. Фондацията прави концертно турне в Австралия и Нова Зеландия.

На 4 април 2016 г. Фондацията изнасят концерт със Симфоничния оркестър на БНР, с диригент Григор Паликаров, зала 1 на НДК, където представят албум с 14 песни и книга. През есента на 2016 г. Фондацията прави национално турне в повечето от по-големите български градове.

През 2018 г. Фондацията осъществява първото околосветско турне за българска поп и рок група Концертират в Токио, Сеул, Хонолулу, Сан Франциско, Сан Диего, Финикс, Денвър, Минеаполис, Отава, Монреал, Торонто, Ню Йорк и Хамбург.

През 2019 концертират в Единбург, Дъблин и Лондон и после основно в България, като на 30-и октомври отпразнуват 75-годишния юбилей на Кирил Маричков, с голям концерт в НДК зала 1.



