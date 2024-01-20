Дано си щастлив! Честит рожден ден на Данчо Караджов
- 06:45, 20.01.2024
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Рожден ден празнува певецът Йордан Караджов. Екипът на "Марица" му пожелава много здраве и късмет!
Другите празнуващи днес са:
Инж. Митко Горчов - собственик на „МИГ инженеринг”
Димитър Чолаков - бизнесмен
Евгени Димитров-Маестрото - музикант от "Ку-ку бенд"
Здравко Желязков - попизпълнител от дует „Ритон“
Илиян Стоянов - Коловати - бивш футболен национал
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Коментари
Отговор на коментара написан от Премахни
1 коментар
А това тоя20.01.2024 | 10:05
Дето си мислеше ,че правят рок . Ни след като пух няколко чужди групи тези ми сецвидяха като поп група и Такива си останаха за мен. А този ми е антипатичен.