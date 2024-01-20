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Дано си щастлив! Честит рожден ден на Данчо Караджов

  • 06:45, 20.01.2024
    • https://www.marica.bg/balgariq/obshtestvo/dano-si-shtastliv-chestit-rojden-den-na-dancho-karadjov Marica.bg
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   Снимка: БГНЕС/Булфото

Рожден ден празнува певецът Йордан Караджов. Екипът на "Марица" му пожелава много здраве и късмет!

 

Другите празнуващи днес са:

Инж. Митко Горчов - собственик на „МИГ инженеринг”

Димитър Чолаков - бизнесмен

Евгени Димитров-Маестрото - музикант от "Ку-ку бенд"

Здравко Желязков - попизпълнител от дует „Ритон“

Илиян Стоянов - Коловати -  бивш футболен национал

 

йордан караджов певец честит рожден ден празник
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1 коментара

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Коментари

Отговор на коментара написан от Премахни

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1 коментар
А това тоя

А това тоя

20.01.2024 | 10:05

Дето си мислеше ,че правят рок . Ни след като пух няколко чужди групи тези ми сецвидяха като поп група и Такива си останаха за мен. А този ми е антипатичен.

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