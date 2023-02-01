Честит рожден ден на Николаос Цитиридис
- 06:30, 01.02.2023
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Днес рожден ден празнува тв водещият, комик, писател и сценарист Николаос Цитиридис. Екипът на "Марица" му пожелава много здраве и професионални успехи.
Ето кои са останалите, празнуващи днес:
Полк. Румен Катрев - бивш началник на Военен съд-Пловдив
Иван Кючуков - легенда на Ботев Пловдив
Иван Площаков - бивш футболист
Радослав Анев - бивш футболист
Емил Спасов - легенда на Левски София
Ген. Михо Михов - бивш командващ ВВС и началник на Генералния щаб
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