46
Подай сигнал Профил

Честит рожден ден на Николаос Цитиридис

  • 06:30, 01.02.2023
    • https://www.marica.bg/balgariq/obshtestvo/chestit-rojden-den-na-nikolaos-citiridis Marica.bg
  • 218
  • 0
Принтирай

Днес рожден ден празнува тв водещият, комик, писател и сценарист Николаос Цитиридис. Екипът на "Марица" му пожелава много здраве и професионални успехи.

Ето кои са останалите, празнуващи днес:

Полк. Румен Катрев - бивш началник на Военен съд-Пловдив

Иван Кючуков - легенда на Ботев Пловдив

Иван Площаков - бивш футболист

Радослав Анев - бивш футболист

Емил Спасов - легенда на Левски София

Ген. Михо Михов - бивш командващ ВВС и началник на Генералния щаб

 

николаос цитиридис тв водещ празник честит рожден ден празник
Последвайте ни и в google news бутон
Коментирай

Още от категорията

Водещи новини

Коментари

Отговор на коментара написан от Премахни

Публикувай
0 коментара

Последни новини

Препоръчани новини

Анкета

Кое е любимото ви място за отдих и разходка в Пловдив?

Резултати