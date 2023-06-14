Честит рожден ден на невероятния ни волейболист Пламен Константинов 06:30, 14.06.2023 https://www.marica.bg/balgariq/obshtestvo/chestit-rojden-den-na-neveroqtniq-ni-voleybolist-plamen-konstantinov Marica.bg Marica.bg 206 0 Принтирай Пламен Константинов Днес рожден ден празнува Пламен Константинов - един от най-успешните ни волейболисти. Екипът на "Марица" му пожелава да е здрав, щастлив и много обичан! Другите, които имат повод да почерпят: Манол Генов - народен представител от БСП Гергана Паси - бивш министър по европейските въпроси