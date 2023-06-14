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Честит рожден ден на невероятния ни волейболист Пламен Константинов

  • 06:30, 14.06.2023
    • https://www.marica.bg/balgariq/obshtestvo/chestit-rojden-den-na-neveroqtniq-ni-voleybolist-plamen-konstantinov Marica.bg
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Пламен Константинов   

Днес рожден ден празнува Пламен Константинов - един от най-успешните ни волейболисти. Екипът на "Марица" му пожелава да е здрав, щастлив и много обичан!

 

Другите, които имат повод да почерпят:

 

Манол Генов - народен представител от БСП

Гергана Паси - бивш министър по европейските въпроси

рожденици празник рожден ден години пламен константинов
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