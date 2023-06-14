Днес рожден ден празнува Пламен Константинов - един от най-успешните ни волейболисти. Екипът на "Марица" му пожелава да е здрав, щастлив и много обичан!

Другите, които имат повод да почерпят:

Манол Генов - народен представител от БСП

Гергана Паси - бивш министър по европейските въпроси