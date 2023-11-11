Честит рожден ден на футболист номер 1 Кирил Десподов 06:45, 11.11.2023 https://www.marica.bg/balgariq/obshtestvo/chestit-rojden-den-na-futbolist-nomer-1-kiril-despodov Marica.bg Marica.bg 126 0 Принтирай Честит рожден ден футболиста Кирил Десподов, трикратен победител в класацията футболист номер1 на България. Екипът на "Марица" му желае много здраве, щастие и успехи! Останалите празнуващи днес са: Деница Чингарова - адвокат Никола Папазов - бизнесмен Симеон Райков - бивш футболист СВЪРЗАНИ НОВИНИ Избраха Десподов за №1 на сезона, Илиан Илиев е най-добър треньор 15:0331.05.2023