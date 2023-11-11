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Честит рожден ден на футболист номер 1 Кирил Десподов

  • 06:45, 11.11.2023
    • https://www.marica.bg/balgariq/obshtestvo/chestit-rojden-den-na-futbolist-nomer-1-kiril-despodov Marica.bg
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Честит рожден ден футболиста Кирил Десподов, трикратен победител в класацията футболист номер1 на България. Екипът на "Марица" му желае много здраве, щастие и успехи!

 

Останалите празнуващи днес са:

 

Деница Чингарова - адвокат 

Никола Папазов - бизнесмен 

Симеон Райков - бивш футболист

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