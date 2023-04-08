Честит рожден ден на диригента и министър на културата Найден Тодоров 06:45, 08.04.2023 https://www.marica.bg/balgariq/obshtestvo/chestit-rojden-den-na-dirigenta-i-ministar-na-kulturata-nayden-todorov Marica.bg Marica.bg 161 0 Принтирай Найден Тодоров Днес рожден ден празнува Найден Тодоров - диригент и служебен министър на културата. Екипът на "Марица" му пожелава много успехи и творческо вдъхновение! Останалите празнуващи днес са: Венцислав Каймаканов - бизнесмен Мария Капон - бивш депутат Цветан Цветанов - бивш депутат