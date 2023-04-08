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Честит рожден ден на диригента и министър на културата Найден Тодоров

  • 06:45, 08.04.2023
    • https://www.marica.bg/balgariq/obshtestvo/chestit-rojden-den-na-dirigenta-i-ministar-na-kulturata-nayden-todorov Marica.bg
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Найден Тодоров   

Днес рожден ден празнува Найден Тодоров - диригент и служебен министър на културата. Екипът на "Марица" му пожелава много успехи и творческо вдъхновение!

 

Останалите празнуващи днес са:

Венцислав Каймаканов - бизнесмен

Мария Капон - бивш депутат

Цветан Цветанов - бивш депутат

 

 

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