Близо 30 000 души аплодираха Андреа Бочели в София

Андреа Бочели бе аплодиран от близо 30 000 души в София.

Близо 30 000 души аплодираха Андреа Бочели, който в съботната вечер на 14 септември празнува 30-годишната си кариера. Италианският тенор пя на националния стадион „Васил Левски“, броени дни преди да отбележи 66-ия си рожден ден.

По време на целия двучасов спектакъл, на сцената бяха част от Националния филхармоничен хор „Светослав Обретенов“ и оркестъра на Софийската филхармония.

На диригентския пулт бе маестро Марчело Рота, работил с Пласидо Доминго, а с Андреа Бочели е непрекъснато през последните 25 години.

Осемнадесет от най-известните оперни арии, песни и филмова музика звучаха в изпълнение на Бочели и неговите специални гости – румънското сопрано Кристина Пазару, италианската певица и композитор Елиза Гаиото, и флейтистът Андреа Гриминели.

Началото бе дадено точно в 20:00 ч. с La donna è mobile от „ Риголето“ на Верди, в изпълнение на самия Андреа Бочели, пише flashnews.bg.

Последва още една кратка тенорова ария от същия композитор – Di quella pira.

След кратка пауза, тенорът излезе отново, за да изпее Si, fui soldato (Да, бях войник) и Vicino A Te (Близо до теб), а малко по-късно и два дуета с Пазару – O soave fanciulla (О, мило момиче) от „Бохеми“ на Пучини и Brindisi от „Травиата“.

Втората част на концерта бе открита с Mamma – една от най-популярните песни на Бочели, наред с неаполитанския шлагер Funiculì, funiculà,

Can’t Help Falling in Love на Елвис Пресли и Vivo per lei (Живея за нея) – в дуети с Елиза Гаиото, и Canto Della Terra (Песен на земята).

Аплодисментите на публиката бяха възнаградени с три биса – O sole mio,

Con te partirò и Nessun dorma, а единствените думи на Бочели – „Благодаря Ви“.

Така бе и при предишното гостуване на звездата у нас – пред близо 20 000 души на стадион „Българска армия“, отново с Марчело Рота. Тогава гост-артисти бяха сопраното Алесандра Марианели,

поп звездата Илария Делла Бидия, класическо китарно дуо с българско присъствие и изпълнителят на бандонеон Марио Стефано.

Овации заслужиха родните музиканти в лицето на хора и оркестъра на „Класик ФМ“ – общо 70 оркестранти и 60 певци.

За всички тях беше лаконичното Thank you very much, което големият Бочели каза в края на спектакъла през 2014 година.

Концертът на Андреа Бочели е вторият на стадион „Васил Левски“ за тази година. На 31 август, пред 60 000 души, там пя Ед Шийрън, по покана на същия организатор – Fest Team.

През годините, десетки хиляди зрители на това място са събирали Мадона,

AC/DC, Лепа Брена, Metallica, Слави Трифонов и „Ку ку бенд“, Бон Джоуви,

Роджър Уотърс, а най-скоро, преди година, Дан Рейнолдс и компания от Imagine Dragons привлякоха над 40 000 фена.

Андреа Бочели е роден на 22 септември 1958 г.. Признат в цял свят като пионер на италианската вокална традиция, той е продал над 90 милиона копия от своите албуми в цял свят. Той усъвършенства певческите си умения под ръководството на своя ментор Франко Корели. За първи път става известен, като печели музикалния фестивал в Сан Ремо през 1994 г. По същото време, започва и блестящата си кариера с класически произведения, изпълнявайки шедьоври от оперния репертоар на сцената. Печели както любителите на операта, така и тези на поп музиката.

През годините маестро Бочели чупи всички възможни ­рекорди на музикалната индустрия, свири на всички важни световни сцени, печели възхищението на папи, аристократи, музикални и филмови звезди и издава 17 студийни албума. Romanza от 1997 г. е един от най-продаваните албуми на всички времена, а Sacred Arias (1999) е най-продаваният албум с класическа музика на солов изпълнител в историята. Албумът Sì дебютира директно на първо място в класациите за албуми на Великобритания и САЩ, превръщайки се в първия номер едно албум на Бочели и в двете страни. Албумът е емблематичен и с дуета със сина на изпълнителя – Матео Бочели. Актуалният албум Believe (2020) г. е един вид „духовна автобиография“, която съчетава свещени песни и песни, които говорят на душата. Той съдържа познати популярни песни (от You’ll Never Walk Alone до Amazing Grace), както и оригинални песни, композирани от самия Бочели и Енио Мориконе.

През 2021 г. Бочели преодолява още едно ново житейско предизвикателство. Изминава повече от 350 км на кон като част от поклонническо пътуване от базиликата „Свети Петър“ в Рим, където получава и благословията на папа Франциск, до родния си град Лаятико в Тоскана. „Пътуването Андреа Бочели“ се превръща и в популярен телевизионен документален филм, който се фокусира върху културното и духовното пътуване на артиста.