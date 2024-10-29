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Бащи и синове се биха до кръв във Видин

  • 10:45, 29.10.2024
    • https://www.marica.bg/balgariq/obshtestvo/bashti-i-sinove-se-biha-do-krav-vav-vidin Marica.bg
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Снимката е илюстративна.    |    Снимка: БГНЕС

Бой пред блока между двама бащи и техните синове, един от тях е в болница с комоцио, съобщиха от полицията във Видин.

От там уточняват, че на 28 октомври в 20.15 часа на тел.112 постъпил сигнал за побой пред вход на жилищен блок в к-с „Крум Бъчваров" в областния град.

Пристигналите на мястото полицаи установили четирима видинчани – 53-годишен мъж и 19-годишният му син, 49-годишен мъж и 18-годишният му син. След преглед 49-годишният е бил настанен за наблюдение във видинската болница с комоцио. На сина му е оказана медицинска помощ, след установена фрактура на дясната ръка, и е освободен за домашно лечение.

53-годишният е задържан с полицейска мярка за срок до 24 часа.

Работата на разследващия екип по случая продължава.

бащи синове бой Видин
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