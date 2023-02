България е отпуснала над 240 млн. лв. на Украйна

България е отпуснала над 240 млн. лева в помощ на Украйна. Това съобщиха Министерството на външните работи в Twitter.

Близо 150 хил. украински граждани са получили временна закрила в страната ни, посочват още от ведомството.

