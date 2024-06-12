4-годишно дете се удави в басейн на морето

Голяма трагедия на морето ни! 4-годишно момиченце, оставено без надзор, се е удавило в басейна към семеен хотел в Черноморец. Сигналът за инцидента е получен около 18,17 часа днес.

Оперативно-следствена група е посетила местопроизшествието. Детето е било в хотела заедно с баща си, който работил като готвач в обект. То е останало без надзор и е паднало в басейна, който бил без спасител. По случая е образувано досъдебно производство.