1553
Подай сигнал Профил

4-годишно дете се удави в басейн на морето

  • 20:49, 12.06.2024
  • 20:49, 12.06.2024
    • https://www.marica.bg/balgariq/obshtestvo/4-godishno-dete-se-udavi-v-baseyn-na-moreto Marica.bg
  • 2038
  • 0
Принтирай
   Снимка: Shutterstock

Голяма трагедия на морето ни! 4-годишно момиченце, оставено без надзор, се е удавило в басейна към семеен хотел в Черноморец. Сигналът за инцидента е получен около 18,17 часа днес.

Оперативно-следствена група е посетила местопроизшествието. Детето е било в хотела заедно с баща си, който работил като готвач в обект. То е останало без надзор и е паднало в басейна, който бил без спасител. По случая е образувано досъдебно производство. 

СВЪРЗАНИ НОВИНИ

дете черноморец басейн море баща готвач
Последвайте ни и в google news бутон
Коментирай

Още от категорията

Водещи новини

Последни новини

Препоръчани новини

Анкета

За кой отбор ще стискате палци на Евро 2024?

Резултати