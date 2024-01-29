4-годишно дете е с комоцио, блъсна го кола в Перник

Четиригодишно момче е пострадало леко при пътнотранспортно произшествие в Перник, съобщиха от пресцентъра на полицията.

Инцидентът е станал на 27 януари, около 15:00 ч. в района на кв. "Христо Смирненски".

Лек автомобил, управляван от 25-годишен бургазлия, блъснал момчето, правейки място за паркиране на друго возило. Детето е прегледано в пернишката болница, където е установено, че има комоцио. То е освободено за домашно лечение. Извършен е оглед на местопроизшествието и е образувано досъдебно производство, допълват от Областната дирекция на МВР.

През лятото на м.г. десетгодишен велосипедист пострада при пътнотранспортно произшествие в пернишкия квартал „Изток". Детето бе блъснато от лек автомобил, управляван от 48-годишна перничанка, припомня БТА.