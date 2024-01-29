3906
Подай сигнал Профил

4-годишно дете е с комоцио, блъсна го кола в Перник

  • 13:45, 29.01.2024
  • 13:50, 29.01.2024
    • https://www.marica.bg/balgariq/obshtestvo/4-godishno-dete-e-s-komocio-blasna-go-kola-v-pernik Marica.bg
  • 379
  • 1
Принтирай

Четиригодишно момче е пострадало леко при пътнотранспортно произшествие в Перник, съобщиха от пресцентъра на полицията.

Инцидентът е станал на 27 януари, около 15:00 ч. в района на кв. "Христо Смирненски".

Лек автомобил, управляван от 25-годишен бургазлия, блъснал момчето, правейки място за паркиране на друго возило. Детето е прегледано в пернишката болница, където е установено, че има комоцио. То е освободено за домашно лечение. Извършен е оглед на местопроизшествието и е образувано досъдебно производство, допълват от Областната дирекция на МВР.

През лятото на м.г. десетгодишен велосипедист пострада при пътнотранспортно произшествие в пернишкия квартал „Изток". Детето бе блъснато от лек автомобил, управляван от 48-годишна перничанка, припомня БТА.

дете перник автомобил комоцио блъснато дете
Последвайте ни и в google news бутон
1 коментара

Още от категорията

Водещи новини

Коментари

Отговор на коментара написан от Премахни

Публикувай
1 коментар
jesous

jesous

29.01.2024 | 14:07

Google is paying 90 to 100$ per hour! Work for few hours and have longer with friends & family. On tuesday I got a great new Land Rover Range Rover from having earned $10,000 this last four weeks. Its the most-financialy rewarding I've had. It sounds unbelievable but you wont forg CHECK IT:→ →www.cash.salary49.com

Отговори
0 0

Последни новини

Виж всички новини

Препоръчани новини

Анкета

Каква да бъде съдбата на паметника на Альоша в Пловдив?

Резултати