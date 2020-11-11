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Не прощава и на най-младите! 24-годишен издъхна от коронавирус

  • 11.11.2020 | 16:52
  • 11.11.2020 | 17:06
    • https://www.marica.bg/balgariq/ne-proshtava-i-na-nay-mladite-24-godishen-izdahna-ot-koronavirus Marica.bg
  • Marica.bg
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  • 1 коментара
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24-годишен мъж е починал от коронавирус в болницата в Горна Оряховица.

Младежът е постъпил в лечебното заведение с вирусна бронхопневмония, пише 24 часа.

Състоянието му се влошило и се наложило да бъде приведен в Интензивното отделение, още преди да излезе резултатът от PCR теста му, обясни управителят Иван Иванов.

"Имаше нужда от интубация и реанимационни действия. Беше със затлъстяване, което е много сериозен рисков фактор при коронавирусна инфекция", посочи д-р Иванов.

коронавирус горна оряховица болница pcr тест
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Коментари (1)

Не се лекува писиар

Не се лекува писиар

11.11.2020 | 17:13

Жалко, но вирусна брохопневмония нямя а вирусна пневмония и вън от процентното засягане на белите дробове остава методологията задух, тахипнея, сатурация. Не белодробното поражение в проценти а как болният го толерира

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Коментари

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