24-годишен мъж е починал от коронавирус в болницата в Горна Оряховица.

Младежът е постъпил в лечебното заведение с вирусна бронхопневмония, пише 24 часа.

Състоянието му се влошило и се наложило да бъде приведен в Интензивното отделение, още преди да излезе резултатът от PCR теста му, обясни управителят Иван Иванов.

"Имаше нужда от интубация и реанимационни действия. Беше със затлъстяване, което е много сериозен рисков фактор при коронавирусна инфекция", посочи д-р Иванов.