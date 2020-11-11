Не прощава и на най-младите! 24-годишен издъхна от коронавирус
- 11.11.2020 | 16:52
- 11.11.2020 | 17:06
- Marica.bg
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- 1 коментара
24-годишен мъж е починал от коронавирус в болницата в Горна Оряховица.
Младежът е постъпил в лечебното заведение с вирусна бронхопневмония, пише 24 часа.
Състоянието му се влошило и се наложило да бъде приведен в Интензивното отделение, още преди да излезе резултатът от PCR теста му, обясни управителят Иван Иванов.
"Имаше нужда от интубация и реанимационни действия. Беше със затлъстяване, което е много сериозен рисков фактор при коронавирусна инфекция", посочи д-р Иванов.
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Коментари (1)
Коментари
Отговор на коментара написан от Премахни
Не се лекува писиар11.11.2020 | 17:13
Жалко, но вирусна брохопневмония нямя а вирусна пневмония и вън от процентното засягане на белите дробове остава методологията задух, тахипнея, сатурация. Не белодробното поражение в проценти а как болният го толерира